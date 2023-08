Se disputaron varias disciplinas de cultura en la etapa regional

El pasado viernes 18 de agosto, jóvenes y adultos mayores de General Pinto participaron en gran forma de la etapa Regional de Cultura de los Juegos Bonaerenses 2023, que se realizó en la ciudad de Alberti, logrando buenas performances en las distintas disciplinas.

Así, resultaron clasificadas para la final en Mar del Plata, Amparo González (Videominuto) y Josefina Piñeyro (Objeto tridimensional Sub 18).

Además, también participaron: Matías Macucho (Narración oral), Roberto Savioli (Dibujo PCD), Axel Zárate (Solista vocal Sub 18), Naomy Altamiranda (Solista vocal Sub 15), Graciela Medina (Solista vocal Adultos Mayores), Santiago Mayer (Objeto tridimensional Sub 15), Julia Winkler (Dibujo Sub 18), Guadalupe Caliani (Pintura Sub 18), Juan Gómez Cabezas (Pintura Sub 15), Gladys Guagnini (Pintura Adultos Mayores), Luna Valetti (Poesía Sub 15), Emilia Winkler (Cuento Sub 15), Priscila Rosillo (Cuento Sub 18), Graciela Aldave (Cuento Adultos Mayores), Joaquín Aguirre (Fotografía PCD) y Paulina Cabanay (Fotografía Juveniles).

Por su parte, el viernes 25 se desarrollarán, en Leandro N. Alem, el resto de las disciplinas donde también hay una buena cantidad de participantes del Distrito.