Fernando Rodríguez apoya las medidas que tomaron Zavatarelli y el presidente Fernández

Fernando Rodríguez es concejal del Distrito de General Pinto por el Frente de Todos y va a cumplir al cabo de este período (iniciado en 2007 y hasta 2023) un total de 16 años como edil en el H.C.D.

Además, es integrante de la Asociación Bancaria, como congresal, y en el rubro gremial, aunque está yendo menos tiempo a trabajar a la Sucursal General Pinto del Banco de la Provincia de Buenos Aires, por ser "factor de riesgo por algún problema de salud que tengo", destacó: "Estoy comunicándole a mis compañeros del Banco todos los protocolos que me llegan en materia de higiene, por ejemplo sobre partidas de alcohol en gel, la atención al público, mamparas, los barbijos, etc.".

Con respecto a la labor como legislador del oficialismo en el cuerpo deliberativo, el titular del bloque del Frente de Todos expresó que "La primera sesión fue el 15 de Abril y transcurrió de manera normal, porque fueron formalidades, evaluar algún detalle de distintos proyectos. Todo se hizo con la mejor voluntad, debido a la situación que estamos viviendo. Hubo que analizar un proyecto y como presidente de esa comisión decidí que se hiciera la reunión ahí mismo y se resolvió la cuestión".

Remarquemos que la sesión del miércoles 15 de Abril fue sin presencia de gente, sin vecinos que puedan asistir, debido a la pandemia del Covid-19 y a que en el recinto hay menos espacio, ya que los concejales trabajan en la rendición de cuentas y en el ámbito del H.C.D. se han acumulado varias cajas, todas con documentación, ya que hay que controlar alrededor de 17.000 cuentas, junto a sus órdenes de pago que se complementan con varios formularios detrás, "todo lo cual ocupa mucho espacio y una vez que se termine con esto, habrá más espacio para que podamos deliberar", dijo Rodríguez.

Ampliando conceptos, al ser entrevistado en un programa de la F.M. "Nuevo Mundo", señaló que "Como es habitual, ahora se viene la rendición de cuentas, en este mes de Mayo, así que las estamos revisando. Primero habrá una reunión de comisión, tras revisarse las cuentas, y luego una sesión para aprobar o no la rendición de las mismas. Empezamos a aplicar nueva tecnología con los concejales de nuestro bloque, a través de la Plataforma Zoom, para poder estar en contacto a través de las redes. Empezamos a probar como funciona, la estamos aplicando y vamos adaptándonos a esa nueva tecnología".

DE ACUERDO CON LAS MEDIDAS DE "FREDY" Y ALBERTO FERNANDEZ

En otro momento de la entrevista, el concejal Fernando Rodríguez dijo que "Estoy en un todo de acuerdo con todas las medidas que hasta ahora ha tomado el presidente (Alberto Fernandez), como lo están los gobernadores, por ejemplo (Horacio) Rodríguez Larreta, en Capital Federal (Gerardo) Morales, de Jujuy. Otra cosa importante es haber podido dar facultades a los gobernadores para que se tomen decisiones en algunos temas, como otorgar permisos y otras cuestiones, especialmente en ciudades de menos de 500.000 habitantes. También estoy de acuerdo con las medidas que ha tomado `Fredy´ (Zavatarelli, el actual intendente), en General Pinto, sobre las salidas recreativas, de esparcimiento. Cada vecino puede hacer o no uso de esa opción, así que es una medida que le otorga un `contrato social imaginario´. Reducir estrés, airearse por espacio de una hora, es una buena medida sin dudas, que los que quieran, pueden aprovechar. Habrá si que esperar un tiempo más para que vuelvan el cine, teatro, museos, bibliotecas, eventos culturales, recreativos, deportes, ya que no se pueden seguir haciendo por el momento, como tampoco la apertura de parques, clubes. Es una situación que nos toca y habrá que esperar bastante tiempo para que regresen", completó el presidente del bloque de concejales del Frente de Todos del Distrito de General Pinto.