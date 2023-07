Baccello apuntó contra la gestión municipal: “Estoy convencido que nos merecemos algo mucho mejor”

El sábado se realizó una jornada entre militantes y vecinos del distrito de Lincoln, encabezada por el precandidato a intendente de Unión por la Patria, Bernardo Baccello, junto a los demás integrantes de la lista. Hubo espacio para charlas y debates sobre “una nueva forma de conducir, de trabajar por el bien común y de esperanza de renovación”.

En ese marco, Baccello cerró el evento con un discurso en el que apuntó a la falta de gestión municipal. “Estoy convencido de que merecemos algo mucho mejor. Hace muchos años que Lincoln no avanza porque no hay empatía, no se escucha a la gente, no se siente el compromiso que sentimos nosotros los peronistas por el otro”, aseguró.

Además resaltó: “Algo que caracteriza a esta lista de unidad es que estamos convencidos y sentimos que tenemos que generar una gestión de gobierno innovadora, algo sólido, concreto y directo, donde predomine, por sobre todas las cosas, la escucha a cada vecino y vecina que hoy están sufriendo todos los días, una gestión municipal que no les da respuesta”.

“Tenemos que dejar de lado en Lincoln, a una grieta inmensa y profunda que se ha generado y que nos está arrastrando a todos, y por eso hace ya un tiempo que venimos generando esta propuesta”, remarcó Baccello. Y agregó: “Tenemos la convicción que hay un camino posible en el cual hay vecinos que van a estar atendidos desde la salud, hay localidades que van a dejar de ser olvidadas donde cada una de las secretarías del municipio va a estar presente. Hoy estamos a la deriva total y eso es porque hay una gestión de gobierno que no atiende las necesidades de cada localidad”.

“Causa vergüenza que día a día estemos recibiendo llamados y mensajes de trabajadores municipales que no pueden garantizar las cuestiones básicas en su casa. Vemos que pasan los meses y la respuesta de los funcionarios es: ‘no quiero comprometerme a algo que no voy a poder pagar’”, agregó el precandidato a intendente.

Más adelante en su discurso, Baccello enfatizó: “Tenemos que generar una nueva alternativa, una nueva gestión de gobierno, innovadora, donde los jóvenes sean protagonistas, donde lo sea la producción, la salud, que para nosotros no es un gasto sino una inversión”.

“Vamos a transformar la vivienda. No puede ser que un gobierno municipal no genere lotes con servicios para los vecinos que no pueden acceder a una vivienda. Hay que trabajar con Nación y con Provincia para llevar adelante todos los programas que sean necesarios”, añadió.

Como cierre, el precandidato a intendente manifestó: “Hemos mostrado capacidad de gestión, porque en estos años generamos obras para nuestro distrito, que son las que necesitamos para mejorar la calidad de vida de los vecinos, no solamente en la ciudad cabecera, sino en cada localidad, y a eso me comprometo”.

“En mí van a encontrar una persona de brazos abiertos para escucharlos siempre. Confíen en que vamos a llegar a la victoria, abracémonos porque es con todos que vamos a llegar a la victoria. Mucha fuerza compañeros, porque seremos vencedores. No solamente en las PASO, sino también en octubre”, concluyó Baccello.