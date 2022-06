Principio de incendio en una escuela de Lincoln

Esta mañana, minutos antes de las 10:30 horas, se produjo un principio de incendio en un tablero eléctrico que se encontraba dentro de la institución educativa privada Escuela Del Alba, ubicada en calle Buchardo 1161 en el barrio Fonavi. Dos dotaciones acudieron al lugar.

Afortunadamente, no hubo que lamentar heridos, la institución cuenta con un protocolo de evacuación que ayudó a resguardar y proteger a los alumnos en un espacio a cielo abierto.

En diálogo con Democracia, el director de Defensa Civil y Bombero Voluntario, Oscar Accardi contó que “al llegar nos encontramos con un principio de incendio controlado en un tablero eléctrico; en el lugar se encontraba el electricista del establecimiento y, por la rápida acción de uno de los docentes, extinguieron el fuego mediante un matafuego de polvo químico; no hubo heridos y otra cosa importante para destacar es la rápida acción del personal educativo que hizo la evacuación de los niños a un área a cielo abierto; lo que hicimos nosotros fue constatar que no hubiese una propagación del incendio, ventilar el ambiente por el polvo químico; y para finalizar, al arribo de EDEN, constatamos que no haya tensión eléctrica en el lugar y que quede seguro hasta que se restablezca nuevamente el servicio”, afirmó Accardi.