Los shows y motivos que se vienen en el Carnavalincoln 2020

El carnaval de Lincoln es un evento que, año tras año, reúne a visitantes de distintos puntos del país y ofrece propuestas vistosas para disfrutar. Cada noche desfilan por el corsódromo los motivos de cartapesta (carrozas, cabezudos, máscaras sueltas, marionetas y minicarrozas) y también las batucadas, comparsas, grupos de autos, carros musicales y otros motivos en la categoría lenguaje carnaval, a los que se suman los participantes que ingresan con atracciones mecánicas y disfrazados.

Agenda de batucadas y comparsas

Hoy se presentarán Masturbanda (B) / Batuque (B) / CaúCaú (C) / Chimichurri (C) / Nuevo Imperio (C) / Llamarada (C) / La Troupe de los Autos Locos (GA) / Agrupación “Unos Locos Sueltos” (LC) / Circus (CM) / Para que cante la popular con Nico y el Avance (CM) / Me Río de Janeiro – Samba Pop (CM).

El sábado 15 de febrero estarán Masturbanda (B) / Escorpio (B) / Batuque (B) / Shembé (B) / Caú Caú (C) / Chimichurri (C) / Nuevo Imperio (C) / Llamarada (C) / La Troupe de los Autos Locos (GA) / Los Autos Maniáticos (GA) / Grupo de teatro Las Tablas (LC) / A todo palmera (CM) / Circus (CM) / Para que cante la popular con Nico y el Avance (CM) / Me Río de Janeiro – Samba Pop (CM) / Acuario tropical sobre el Galeón Español (CM).

El domingo 16 de febrero desfilarán Misterbanda (B) / Samba Lincoln (B) / La Fusión (C) / Samba Samba (C) / Unidos Do Samba (C) / La Mecánica Loca (GA) / Zumba con Andrés Bayón (LC) /Agrupación “Unos Locos Sueltos” (LC) / La leyenda del Hada y el Mago (CM) / Casino Show (CM) / Choriplan al paso (CM). El sábado 22 de febrero estarán Misterbanda (B) / Escorpio (B) / Shembé (B) / Batuque (B) / Chimichurri (C) / Nuevo Imperio (C) / La Fusión (C) / Caú Caú (C) / La Troupe de los Autos Locos (GA) / La Mecánica Loca (GA) / Zumba con Andrés Bayón (LC) / Grupo de teatro Las Tablas (LC) /A todo palmera (CM) / La leyenda del Hada y el Mago (CM) / Casino Show (CM) / Para que cante la popular con Nico y el Avance (CM) / Acuario tropical sobre el Galeón Español (CM).



El domingo 23 de febrero se presentarán Masturbanda (B) / Misterbanda (B) / Samba Lincoln (B) / Batuque (B) / Samba Samba (C) / Unidos Do Samba (C) / La Fusión (C) / Nuevo Imperio (C) / Llamarada (C) / Los Autos Maniáticos (GA) / La Mecánica Loca (GA / Agrupación “Unos Locos Sueltos” (LC) /Circus (CM) / Casino Show (CM) / Para que cante la popular con Nico y el Avance (CM) / Me Río de Janeiro – Samba Pop (CM) / Choriplan al paso (CM) / Acuario tropical sobre el Galeón Español (CM).

Mientras que el lunes 24 de febrero se podrá disfrutar de Masturbanda (B) / Escorpio (B) / Samba Lincoln (B) / Shembé (B) / CaúCaú (C) / Chimichurri (C) / Unidos Do Samba (C) / Samba Samba (C) / La Troupe de los Autos Locos (GA) / Los Autos Maníaticos (GA) / Zumba con Andrés Bayón (LC) / Agrupación “Unos Locos Sueltos” (LC) / Grupo de teatro Las Tablas (LC) /A todo palmera (CM)/ Circus (CM) / La leyenda del Hada y el Mago (CM) / Me Río de Janeiro – Samba Pop (CM) / Choriplan al paso (CM).

Referencias: (B) Batucadas / (C) Comparsas / (GA) Grupo de autos / (LC) Lenguaje corporal / (CM) Carros musicales.

Los shows de grupos musicales

Hoy ofrecerán su show en vivo Kaymanta y La 2001; el viernes 14 estarán los artistas regionales emergentes; sábado 15, los Auténticos Decadentes; domingo 16 Rombai; viernes 21 habrá elección de la Embajadora Cultural y se presentarán Los Cafres; sábado 22, Guasones; domingo 23, Destino San Javier; el lunes 24 cerrará los festejos Ulises Bueno.