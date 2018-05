Plan de autoconstrucción: se ejecutarán 20 casas en la primera etapa

El intendente de Lincoln, Salvador Serenal, junto a integrantes del Departamento Ejecutivo, anunció la puesta en marcha del Plan de Autoconstrucción de Viviendas que se comenzará ejecutar este año con fondos municipales. Este viernes comienza la inscripción en el Palacio Municipal para el barrio que se construirá en la Chacra 627, ubicada en Salta y Fortín Ancalú. Podrán aplicar familias que no cuenta con acceso al crédito hipotecario y que cuenten con miembros que estén en condiciones de trabajar en la autoconstrucción.

Salvador Serenal sostuvo que “Lincoln ha tenido experiencia anteriores en la autoconstrucción que resultaron muy importantes porque permitieron dar una respuesta efectiva al acceso a la vivienda”.

Por otra parte, el jefe comunal afirmó que “cuando asumimos la problemática habitacional era muy grave y sigue siendo grave”, y agregó “nos encontramos con loteos que no eran tales porque no tenían planos ni subdivisión, ni servicios y lo único que había era un decreto en manos de los adjudicatarios. Por eso desde el primer día, nos ocupamos para regularizar la situación de esos terrenos para que puedan ser loteados, nos ocupamos de reubicar a familias a las que se le había adjudicado un lote ya otorgado a otra y también adquirimos un nuevo predio como la chacra 627 donde ahora vamos a poner en ejecución este plan de autoconstrucción con recursos propios”.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Ramón Parera indicó que desde el vamos la decisión de la gestión que encabeza Salvador Serenal “fue aportar fondos municipales para este tipo de planes de viviendas y de no haber encontrado un estado municipal devastado por todos los hechos de corrupción que son de público conocimiento podríamos haber comenzado antes. Nos perdimos dos años de gestión pagando deudas anteriores y terminando obras inconclusas cuando podríamos haber estado construyendo viviendas”.

En cuanto a la implementación de este Plan de Autoconstrucción el secretario de Gobierno explicó que se van a utilizar todas las ordenanzas y decretos que están vigentes, “muchos que vienen de la época (del gobierno) de la Intransigencia y otros de la administración de Eduardo Mango”. Y detalló que “en base a esa normativa se va a desarrollar la inscripción, la selección, la organización de los trabajos y los sorteos de las viviendas que se construyan.”

Este plan, se ejecuta desde la Dirección de Viviendas dependiente de la Secretaría de Acción Social, con la asistencia técnica de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, donde estará como referente el arquitecto Bernardo Urcola quien ya cuenta con la experiencia de haber participado en otros planes similares que se llevaron a cabo en los noventa.

A su turno, la secretaria de Acción Social, Dra. Valeria Menna dijo que “la problemática habitacional es una de las problemáticas más difícil de afrontar” y explicó que en torno al acceso a la vivienda hay muchas situaciones que son diversas como la de gente que tiene el lote y no puede construir o gente que solicita ayudas habitacionales para edificar en un terreno de un familiar o ampliar una vivienda ya existente. En ese sentido, Menna precisó que la implementación de este sistema de autoconstrucción que inicia con 20 casas recoge esas situaciones y propone una vía posible para cubrir parte de ese déficit que existe.

Menna remarcó que “el Plan de Autoconstrucción es mucho más que un programa que apunta a construir una casa o aprendan una técnica para llevar a cabo ese propósito, sino que se reconozcan como grupo y descubran como fruto del esfuerzo de todos es posible llevar a cabo esta iniciativa". En efecto, remarco que “este plan apunta a las familias, donde hay integrantes que pueden asumir el compromiso de trabajar en la construcción de su propia casa”.

Urcola destacó que la autoconstruccion “es una de las herramientas que tiene el Estado a su alcance para hacer frente a la gran demanda de viviendas que sigue existiendo”. Y, tras repasar parte de su experiencia en proyectos de autoconstrucción realizados durante la intendencia de Eduardo Donato Mango valoró que esta alternativa constituye “una iniciativa esperanzadora que no solo ayuda a cubrir el acceso a la vivienda, sino que le devuelve a las personas una dimensión real sobre el potencial que tenemos como individuos y como individuos a través del trabajo en conjunto”.

Implementación

Esta primera etapa del Plan de Autoconstrucción tendrá una inscripción que será del 1 al 30 de junio, en la Dirección de Viviendas ubicada en la oficina de la Secretaría de Acción Social. Seguidamente, habrá un periodo de calificación y selección de las familias que aplican para este plan de acuerdo a un Sistema de Puntaje para la Asignación de Viviendas. Posteriormente, se publicará el listado con titulares y suplentes con las familias que califican y serán las seleccionadas para participar de esta etapa de 20 viviendas familiares. Además, se abrirá un periodo de objeciones e impugnaciones y el Honorable Concejo Deliberante deberá aprobar la designación de los adjudicatarios.

Una vez cumplido estos pasos, se dará inicio a una instancia de capacitación que estará coordinada por el equipo de capacitadores que acompañará a los integrantes de las familias que conformen el grupo de constructores. Se prevé que hacia el mes de octubre, pueda dar inicio la construcción de estas primeras viviendas que se llevarán a cabo de acuerdo a este plan que apunta a ser replicado en diferentes puntos de la ciudad y en las localidades.

En el plazo de un año las viviendas deberán ser finalizadas y se procederá al sorteo y asignación de las viviendas a las familias que formaron parte de la autoconstrucción.

Requisitos

Ser argentino, tener al menos dos años de residencia comprobada en Lincoln, no poseer inmuebles y no contar con la posibilidad de calificar para un crédito hipotecario. Lo determinante para la autoconstrucción es que haya una persona -o varias dentro de una misma familia- que esté en condiciones de trabajar en la construcción de su casa durante media jornada por el plazo que demande la construcción de estas 20 viviendas. Cabe destacar que no hace falta contar con conocimientos de albañilería o trabajos previos en obras.

Los interesados en conocer más detalles sobre este plan o que tengan intenciones de anotarse deberán acercarse a la oficina de la Dirección de Viviendas de la Secretaría de Acción, ubicada en el Palacio Municipal, de lunes a viernes de 7 a 13.