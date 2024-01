Se disputó una nueva fecha del torneo de futsal infantil

Este sábado, se llevó adelante una nueva jornada de futsal en el Polideportivo Municipal donde, en el marco del Programa Municipal de Verano, se disputó la Copa “Sergio Daniel Dopazo”.

En esta oportunidad, hubo partidos de las categorías 2015, en donde se enfrentaron los equipos El Riva vs. Figueras; Miguelete vs. El 9 y Jogo Bonito vs. El Azul.

Por su parte, en la categoría 2012 los encuentros fueron entre La Banda 9 vs. Xabineta; Joyería MD vs. El Riva 2012 y Flashback vs. Halcones D.

Por último, en la categoría 2013, se enfrentaron Rompeparedes vs. Los Xeneizes y Chaca City vs. Lobitos.

Este domingo, continuará el fixture del torneo infantil, que aún está en la fase de grupos, desde las 19:30 horas.