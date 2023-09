Se llevará a cabo el Baile del Estudiante 2023

Hoy en el Centro Joven de Chacabuco, se realizó una conferencia de prensa donde, desde la Dirección de Juventud, se brindaron detalles del Baile del Estudiante 2023, a desarrollarse el próximo miércoles 20 de septiembre.

La directora de Juventud, Araceli Fernández, estuvo acompañada por Luna Domínguez, miembro del Centro de Estudiantes de la Escuela Secundaria N°6.



El baile tendrá lugar el miércoles 20, a partir de las 22.00, en el Club Deportivo y Social 9 de Julio. El ingreso será hasta la 1:00 am, debido a que algunos estudiantes estarán llegando de competir en la final provincial de los Juegos Bonaerenses 2023 esa misma noche. El horario de cierre será a las 5:00



Con respecto a la venta de entradas, Fernández explicó que "este año van a tener un costo de $1800, que son entradas que van a poder adquirir por supuesto únicamente estudiantes del nivel secundario, para ellos está destinado el baile. Se van a empezar a vender el próximo sábado en el Centro Joven, desde las 9:00 hasta las 13:00. El único medio por el cual se van a poder hacer esos pagos es una transferencia bancaria". Las mismas serán pulseras numeradas.



Asimismo, brindó detalles de lo que será el protocolo del ingreso controlado, a través del trabajo en conjunto con diferentes áreas como Salud, Tránsito, Defensa Civil, Policía, Bomberos Voluntarios y Cruz Roja.

Seguidamente, la directora de Juventud expresó "hacemos una apreciación y un llamado también a la solidaridad, por decirlo de alguna forma, en cuanto a los cuidados, no solamente a los adolescentes que participan, sino también a las familias que hablen; en el baile no hay venta de alcohol, la cantina es solamente con gaseosas, golosinas y bebidas que por supuesto no tienen alcohol. No podemos evitar que haya previas, pero sí podemos hacer una prevención que creemos que el año pasado dio resultado, de pedirles a las familias que hablen con los chicos, que sean de alguna manera cautelosos con el tema de la ingesta de alcohol, y que sepan que desde nuestro lugar están esos controles".

Por otro lado, brindó detalles sobre el festejo el jueves 21 de septiembre, por el Día de la Primavera y Día del Estudiante, con diferentes actividades programadas en la plaza San Martín.