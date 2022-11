El joven de Chacabuco que produce música para Hernán Cattáneo y Lee Burridge

Ramiro Drisdale nació en Chacabuco y a los 11 años comenzó a tocar la guitarra. Su vida siempre estuvo ligada a la música. Así, exploró varios géneros como rock y folklore y llegó a tener su propia banda. Cuando egresó del secundario inició sus estudios en el Conservatorio “Alberto Williams” de la ciudad de Chivilcoy, hasta que encontró en la música electrónica su verdadera pasión. “Empecé tocando este tipo de género en el año 2018, aunque siempre estuve vinculado con la música. Me gustó la idea de poder crear mis propias cosas y hoy, con una computadora podés generar millones de sonidos e instrumentos”, aseguró Ramiro y agregó “comencé un poco jugando yterminó siendo parte de mi vida”.

Al respecto, Drisdale contó que pasa muchas horas de su vida en su propio estudio de grabación y que generar un producto de calidad depende del grado de inspiración que tenga. “Los tiempos, en realidad, tienen que ver con la creatividad, yo tengo proyectos que empecé y no los terminé nunca, porque hay veces que te trabas”, explicó y afirmó que “depende de las ganas también, pero si querés hacer las cosas bien, tardas más. Tal vez, a veces, conviene alejarse un poco y hacer las cosas a su tiempo”.

Lograr sellar

En cuanto a sus referentes, Ramiro expresó que sus máximas fuentes de inspiración son los reconocidos DJ, Hernán Cattáneo de Argentina y Lee Burridge de Inglaterra, justamente dos de los dueños de los sellos discográficos de música electrónica más conocidos del mundo con los que logró sellar junto a Anjuna Deep. “Hay gente y muchas cosas que me inspiran, porque me gusta toda la música. No me encierro en un solo género”, manifestó y mencionó que “tuve la suerte de firmar con sellos discográficos buenos y con los que más me gustan, no todo el mundo lo consigue”.

Así, Ramiro contó que la mayoría de los productores musicales comienzan siendo DJ y luego se dedican a crear su propia música. Pero en su caso, el camino fue el contrario.

Primero empezó a producir y luego a compartirla en fiestas y discos. Además, brinda clases particulares. “Siempre me gustó más lo que es la producción, por eso arranqué por el otro lado. Le dedico muchas horas de mí vida, pero soy consciente que, a veces, tomándote un descanso salen mejor las cosas”, aseguró y agregó que “me pasó en pandemia que, si bien avancé mucho, los resultados tal vez no eran los esperados”.

Su futuro

En cuanto a sus sueños y camino a seguir, mencionó que le gustaría poder continuar dedicándose a lo que más le gusta, escuchar sus tracks en vivo y lograr compartir un set con sus máximos referentes. “Tuve la suerte de verlos tocar y es impresionante. A LeeBurridge pude saludarlo e intercambiar algunas palabras”, expresó y compartió que “aún no logré escuchar mis tracks, pero sé que suenan en fiestas de todo el mundo”.

Por último, resaltó que todos sus familiares y amigos lo apoyan “porque saben que es lo que más me apasiona hacer” y que “si no logro dedicarme a esto de forma exclusiva, no importa, yo le pongo todo el profesionalismo, pero realmente lo hago porque me gusta”.