Realizarán electrocardiogramas gratuitos a los chicos de los clubes de Chacabuco

Un médico cardiólogo de la ciudad de Chacabuco, Pablo Franco, ofreció al intendente, Víctor Aiola, realizar electrocardiogramas gratuitos a los chicos que asisten a los clubes y que no cuentan con los recursos para hacerse el estudio de manera privada. El 29 de diciembre, Franco publicó en su cuenta de Facebook la propuesta y la respuesta del jefe comunal no tardó en llegar: avanzarían con la iniciativa. Durante los primeros días de enero, desde la Oficina de Relaciones Institucionales de la Municipalidad de Chacabuco, junto a las áreas de Salud y Deportes, comenzaron a darle forma al proyecto y citaron a los dirigentes de los clubes para organizarse y llevar a cabo la propuesta a partir de la primera semana de febrero.

Romina Sclavi, a cargo de la Dirección de Salud, brindó detalles y dijo que “a partir de una publicación del doctor Pablo Franco, un médico cardiólogo muy querido de nuestra comunidad, surgió la propuesta de hacer el examen cardiológico a todos los niños que ingresan a los clubes y así tener un control completo de su salud” y añadió que “por lo general, se pide peso, altura y nutrición pero hay algunos niños que no tienen la posibilidad de acceder a hacerse el control cardiológico y vimos que era un punto importante para llevar a cabo. Así, se convocaron a los clubes para hacer un cronograma de cómo va a ser la atención de esos pacientes”.

Consultada por la respuesta que hubo de parte de los dirigentes de los clubes, Sclavi dijo que “tuvimos una muy buena respuesta, buena concurrencia de los dirigentes de los clubes, esto se trató de una primera charla como para organizar los controles. La idea es comenzar la primera semana de febrero, por eso necesitamos saber cuántos niños podrían llegar a ser los que necesitan el control y arreglar con el doctor Franco por su disponibilidad horaria”. Por otro lado, Sclavi dijo que “algunos chicos ya tienen hecho un control cardiológico, de hecho, en un niño sano no es necesario hacerlo todos los años, salvo que tenga algún indicador, pero un paciente sin síntomas, sin antecedentes y bajo riesgo no necesita un electrocardiograma anual”.

En cuanto a las actividades que lleva adelante la Dirección de Salud, la tiular Romina Sclavi dijo que “tenemos un grupo con el que organizamos charlas en las instituciones, Centros de Salud, CIC y queremos llevar a los clubes charlas sobre alimentación saludable, trastornos en la alimentación y las problemáticas del bullying y adicciones que afectan a las comunidades”.

La publicación del doctor Franco

El 29 de diciembre, el médico cardiólogo Pablo Franco escribió: “Hola a mis amigos de Facebook, el que me conoce no necesita muchas explicaciones pero, al que no, le cuento que vengo de una familia de trabajadores donde nunca nos faltó nada de lo básico: tuvimos comida, luz, un baño tibio y amor. Estoy en una etapa donde mi sensibilidad natural está a flor de piel porque este país me duele, veo y leo críticas, palabras como ‘nosotros’ y ‘ellos’, como si fueran dos argentinas”. Y agregó que “la verdadera Argentina está en emergencia de todo: salud, alimentos, educación, de valores de casi todo; entonces pensé qué podía hacer desde mi humilde posición y llegué a una conclusión: le digo por este medio al Sr. intendente Víctor Aiola, a las Sociedades de Fomento y Salas de salud que quiero trabajar ad honorem con mis equipos, totalmente gratis, estoy seguro que algunas de mis compañeras de cardiología me va acompañar”.

En otro tramo, destaca que “quiero estar ahí con mis conocimientos y mi amor, ayudando a los que no pueden acceder a un cardiólogo privado o al hospital. Espero que el intendente, a través de su secretario de salud y/o cualquier club, institución, a la que le sea útil, me llamen”. Por último, Franco pidió “por un país donde todo se arregle entre todos, con solidaridad y amor al prójimo; no quiero ser un espectador o un crítico de cómo este país se hunde, por mí, por mis hijos, y para que las nuevas generaciones no estén decepcionadas de esta generación; por un país solidario, no dejemos que nos sigan hundiendo mientras miramos. Y que nadie use, critique o mal interprete en Facebook mi decisión. Los invito a que hagan lo mismo, cada uno en lo que hace, porque si nos vamos sumando… somos más”.

“El camino es el conocimiento”

En diálogo con Democracia, Pablo Franco, médico cardiólogo (UBA) manifestó sentirse sorprendido por la repercusión que tuvo la iniciativa e instó a los demás trabajadores a aportar con su tarea. “Esto surgió a partir de lo que yo venía viendo en el consultorio: pacientes que toman la mitad de las dosis que uno le da o que buscan muestras gratis en el hospital, cosas que antes no se veían”, dijo Franco a Democracia y agregó que “veo que estamos viviendo mal, no es un buen momento y, en base al esfuerzo que hicieron mis padres para que yo pueda estudiar, sentía la necesidad de hacer algo solidario”.

“La repercusión que tuvo la publicación me hizo pensar en que realmente hay gente con muchas necesidades y mucha gente que quiere ayudar, porque estamos acostumbrados al oportunismo político y yo me alejé de la pobreza gracias a conocimiento”, dijo Franco y agregó que “por eso la intención es hacer algo con los chicos, que son el futuro, porque la crisis no es solamente económica, es de conocimiento también”. Por otro lado, señaló que “yo quise sumar mi granito de arena, sin intenciones políticas ni partidarias, tampoco quiero que nadie saque rédito de esto, solo que me ayuden a llevarlo a cabo”.

Consultado respecto de la reacción del jefe comunal Víctor Aiola, Franco dijo que “el intendente comentó en las redes, en seguida, y después lo hablamos en privado, porque somos colegas y nos conocemos desde hace mucho tiempo, incluso hay conceptos en los que coincidimos, como mejorar calidad de vida de los chicos, su alimentación. Estamos de acuerdo los dos en que el conocimiento es lo que debe sacar al chico de la pobreza”.