Joven de Chacabuco hizo su tesis de grado sobre el cementerio de la ciudad

Verónica Costamagna es licenciada en Comunicación Social y realizó el trabajo sobre la necrópolis local para obtener su título tras cursar los estudios en la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata. La joven señaló que "me llama mucho la atención el Cementerio, siempre me interesó, desde chica, venía todos los domingos con mi abuela, ella me contaba muchas historias, me gustaba ver las distintas bóvedas y nichos."

"Quise darle un marco comunicacional a lo que es la concepción que tiene la sociedad sobre la muerte", dijo Verónica y agregó que "empecé el trabajo de campo en el Cementerio viejo, hice una prueba de encuestas sobre el lugar, sobre la muerte". Por otro lado, señaló que su trabajo cuenta con un importante registro de la historia del lugar.