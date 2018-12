Víctor Aiola: "es obsceno hablar de reelección"

En una entrevista con Democracia, el intendente de Chacabuco, Víctor Aiola, consideró que “las PASO son una gran encuesta que paga toda la población y, desde el punto de vista electoral, no tienen mucho sentido; además, por esta situación que atraviesa el país, lo ideal sería no hacerlas”.

En esta línea, el radical se refirió al eventual desdoblamiento de los comicios del año que viene: “Es una decisión que tiene que tomar la gobernadora, a nivel municipal no nos cambia si hay dos elecciones en vez de una, si lo considera necesario, se puede hacer, en marzo lo va a definir. Nosotros consideramos que puede ser bueno para separar una cosa de la otra y evaluar más la gestión local y provincial separada de la nacional, pero los intendentes no tenemos decisión al respecto”.

Consultado acerca de una posible reelección, señaló: “Lo evaluaré cuando sea el momento oportuno, por la situación que está viviendo el país y la ciudad, hablar de reelección es como hablar de algo muy personal y la gente quiere que los políticos nos pongamos a resolver cosas, no a pensar en lo personal o lo partidario; si bien estamos a disposición de lo que decida el partido y Cambiemos en Chacabuco, me parece obsceno hablar de reelección cuando el vecino la está pasando mal”.

Por otra parte, el jefe comunal remarcó su disconformidad con la transferencia de costos de Nación a Provincia y de la Provincia a los municipios. “El esfuerzo lo tenemos que hacer entre todos, y si somos un equipo para hacer obras y traer beneficios al territorio, también debemos serlo cuando hay que ajustar un poco el cinturón, pero hay cosas que son posibles y cosas que no, uno cuando gobierna tiene responsabilidades, hay cosas que se pueden aceptar y cosas que no, por ejemplo no aceptamos un tope al aumento de la recaudación”, advirtió. Y añadió: “Estamos evaluando cuánto van a subir las tasas municipales en 2019 porque en 2018 quedamos atrasados por la inflación. Consideramos que el aumento va a ser cercano al 50%, como mínimo”.