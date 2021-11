Habló el bragadense que ganó el millón en Los 8 escalones

Tras resultar ganador en el programa Los 8 escalones, conducido por Guido Kaczka en Canal 13, el bragadense Nicolás Goncalves brindó detalles de la experiencia que le permitió obtener el importante premio de un millón de pesos. "Estoy muy contento, más allá del premio, contento por toda la experiencia en general", dijo Nicolás y agregó que "la pregunta más fácil puede ser la más difícil, es complejo, pero estaba bastante tranquilo por suerte; sí o sí tenés que escuchar bien la pregunta porque no tenés dónde leerla, venía por ese lado la cara de concentración".

"El contrincante sabía muchísimo, a veces la suerte hace la diferencia entre uno y otro", dijo Nicolás y agregó que "es el típico programa que te entretiene al terminar el día, siempre me gustaba jugar, iba respondiendo, me iba bastante bien, un poco en broma y un poco en serio yo decía que me iba a anotar y ganar; un día me anoté".