Más de 300 casos de coronavirus en Bragado

Con respecto a la crisis sanitaria en Bragado, con 14 fallecidos y pasando los 300 casos de pacientes en tratamiento con covid-19, el intendente Vicente Gatica indicó que "se corresponde con el desplazamiento que se observa en varias ciudades del interior de la Provincia, entrando la región en una fase de crecimiento significativo de los casos de Covid-19, lo contrario a lo que sucede en el gran Buenos Aires, donde la situación sanitaria se encuentra en una fase de aplanamiento o de relativa estabilidad”.

“Diariamente trabajamos en equipo con las autoridades provinciales y de Región Sanitaria X, lo que nos ha permitido gestionar y tener en nuestro distrito el sistema ‘Pool Testing’ y el ‘Plan DetectAR’, los que continuarán operando en la comunidad para detectar casos positivos y frenar el brote”, dijo además.

Por otra parte, indicó que los resultados de Fase 3, en la que ingresó hace 10 días, se observarán la semana próxima. "Actualmente estamos sufriendo el reporte de casos positivos diarios y lamentando la pérdida de vidas, “situación dolorosa por la que personalmente me he comunicado con cada familia”.

Tras la reunión con gobernador Axel Kicillof, Gatica señaló que la decisión que involucra a los efectores privados de salud consiste en desarrollar un “Sistema Integrado de Emergencia Sanitario», el que permitirá, en caso de que sistema sanitario local se vea en dificultades ante la demanda, derivar a pacientes que necesiten de la atención en UTI a centros de salud de la región, coordinación que estará a cargo de Región Sanitaria X cuya titular es Carolina Di Napoli.

Gatica avanzó diciendo: “Estamos atravesando una situación difícil, el riesgo es latente y si no hacemos lo que debemos hacer vamos a tener insuficiencias”, añadiendo datos estadísticos relevantes de la situación del Distrito: “El promedio de edad de personas contagiadas es de 41 años, mientras que el de pacientes internados es de 59 años, y el promedio de edad de personas fallecidas en la ciudad es de 78 años; esto indica a quiénes están dirigidas las restricciones y a quiénes debemos cuidar”, subrayó.