Tres nuevas muertes por Covid en Bragado, suman 19 fallecidos en total

Esta mañana se confirmaron tres nuevas muertes en Bragado por Covid-19. Se trata de mujeres de 70, 72 y 77 años que se encontraban internadas en el Hospital Municipal San Luis. Bragado es el distrito de la zona más castigado por el Covid y acumula 19 muertes por la enfermedad, a su vez, el último reporte informó un total de 528 casos de coronavirus: 338 activos y 174 recuperados. El municipio continúa en Fase 3 y se aguarda el resultado de 64 hisopados pendientes.

Durante el fin de semana, Bragado comenzó a derivar pacientes a otras ciudades, entre ellas 25 de Mayo y Junín. La secretaria de Políticas Públicas de Salud, Mónica Pussó, dijo a BragadoTV que “hemos logrado derivar pacientes mutualizados con una ayuda impresionante de nuestra región sanitaria que han derivado el sábado a 5 pacientes y se están derivando más de obras sociales para que no se nos desborde la terapia” y agregó que “muchas veces las familias no entienden cuando nosotros decimos que vamos a derivar a un paciente porque ese paciente no tiene una evolución adecuada, está en riesgo de poder entrar en terapia, entonces es para preservar su vida y darle la atención que requiere lo trasladamos.”