Importante jornada de capacitación organizada por FECOOSER y Cooperativa Eléctrica de Ferré

Días pasados tuvo lugar una interesante charla- taller sobre Energías Renovables a cargo del ingeniero Juan Pablo Mazza, organizado por la Federación de Cooperativas de Servicio de la Provincia de Buenos Aires Limitada (FECOOSER) y la Cooperativa Eléctrica y OSP Ferré Ltda.

Se trató de una jornada de capacitación para cooperativas nucleadas en FECOOSER. En la oportunidad, el Ing. Juan Pablo Mazza, integrante de la Asociación Electrónica Argentina, brindó un taller sobre Energías Renovables ante una amplia cantidad de directivos y técnicos de cooperativas asociadas.

Alberto Massa, secretario de FECOOSER, se refirió a la importante disertación, que contó con la presencia de quien es un ingeniero que asesora a cooperativas y federaciones a nivel nacional.

“Es un lujo para nosotros tenerlo hoy aquí para que nos comente de sus sapiencias respecto a energías renovables, cosa que para nosotros es algo muy nuevo. Es importante poder contar con un ingeniero de la jerarquía de Pablo para que nos asesore y ponga en valor esta temática”, manifestó Massa.

Por su parte, el ingeniero Juan Pablo Mazza explicó los alcances y los riesgos de generar energías renovables como así también la responsabilidad que se debía tener. Hizo referencia a una normativa provincial, que debe tenerse en cuenta a la hora de colocar los paneles solares en las casas, en las viviendas.

Apuntó al tema de la compra de la energía de la Cooperativa, las tramitaciones en Nación y Provincia, la necesidad de “conseguir un técnico o ingeniero electricista para hacer la matriculación y ‘pasarlo por el Colegio’ profesional ya que tiene una gran responsabilidad, dada la energía que se genera.

“Hay una gran preocupación, pero tenemos que adecuarnos a los tiempos que corren. Las cooperativas rurales hacen un gran esfuerzo para mantener el suministro a estos usuarios. Cómo nos va a afectar esa compra que se va a abastecer con paneles durante el día y que durante la noche toma la energía de la cooperativa. Tiene un sistema complejo porque son dos medidores. Hay que cambiar el pilar, tener un técnico ingeniero que se haga cargo de toda la instalación que se hace -que es simple, pero tiene sus cosas-. Los inversores tienen que ser de renombre. En estas cuestiones hay gente que sabe y otra que ‘se mete’ a trabajar en esto, por eso es importante el asesoramiento de la cooperativa”, aconsejó el ingeniero.

Alberto Massa manifestó que ya se estaban viendo casos como los referidos en esta nota. “Hay clientes de FEECOSER, pero recién estamos arrancando con esto. En mi cooperativa de la localidad de Agustina hay un usuario que ya hace unos meses está generando su propia energía, gran porcentaje de la energía que consume se la autogenera.

Visto eso, nosotros también queremos ponernos en contacto y tomar conocimiento para ver cuáles son los parámetros para la instalación de esos componentes”, manifestó.

“Si bien es algo nuevo, ya ha empezado. En varios lugares hay gente que se está autogenerando energía y quiere inyectar a la red. Con la normativa provincial adhiriendo, nosotros podemos brindar un servicio acorde a los tiempos que corren, pero al mismo tiempo que no nos ocasione inconvenientes en la red porque, como bien decía Pablo, si los componentes no son los adecuados puede proporcionar desastre en la red de distribución local”, advirtió.

El ingeniero Mazza habló también de otras experiencias que se hacían en algunas provincias como Córdoba y Santa Fe, como los parques comunitarios de paneles solares donde el usuario compra paneles, accediendo a energía más barata que la que se compra al mercado o a Eden.

Finalmente, advirtió que al usuario le tenía que quedar en claro que no era un juego generar y estar conectado a la red de una cooperativa eléctrica, porque en esa red había otros usuarios conectados, a los que se les vende energía eléctrica. “El usuario tiene que cortar la generación cuando nosotros cortamos, porque, si no lo hace, cualquier trabajador que esté trabajando en otro lado de la línea se puede electrocutar y morir. El usuario tiene que tener alguien que firme, que sea responsable, con un sistema anti isla: cuando corta la cooperativa, corta el usuario, no puede seguir generando. Deben evitarse los accidentes”, señaló.