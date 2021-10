Le robaron las zapatillas a un maratonista de Arenales

El maratonista de General Arenales, Alan Ozores, sufrió el robo de las zapatillas que usa para competir. En diálogo con Canal 7 local dijo que "es un hecho lamentable, el pueblo es tranquilo, estas cosas no pasan, yo las había lavado a la mañana y las puse a secar afuera, arriba de una mesita, fui a hacer un mandado y cuando volví ya no estaban. Me di cuenta a la tarde, fue un día terrible, me sentía muy mal, son zapatillas muy caras".

Por la tarde, luego de que el joven publicara el hecho en sus redes sociales, recibió una sorprendente respuesta de la gente. "Quiero agradecer a la gente, mi mamá fue a la Comisaría y salieron a buscarlas, yo publiqué en mis redes sociales y no pensé que se iba a difundir tanto, mucha gente me ayudó, en cinco horas la gente juntó dinero para poder reponerlas".