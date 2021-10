Edgardo Battaglia reemplazará a Érica Revilla en General Arenales

Con los resultados de las PASO y, al quedar primera en la lista de candidatos a senadores, todo indica que Erica Revilla asumirá como legisladora provincial en el próximo mes de diciembre.

Por este motivo, la intendencia de General Arenales quedará en manos de Edgardo Battaglia, actual concejal y ex secretario de Gobierno. En diálogo con Democracia, Battaglia se refirió a los desafíos que deberá asumir al momento de completar lo que resta de mandato de Revilla, hasta diciembre de 2023.

Respecto de su actividad en la política, Edgardo Battaglia señaló a este diario que “me desempeñé en varias funciones públicas, no solamente en la gestión de Érica sino en una gestión radical anterior. Yo ya he sido asesor legal municipal, con Érica fui jefe de Personal, después estuve a cargo de la Oficina de Regularización Dominial, esa oficina la fundamos, prácticamente, con Érica porque no existía. En 2019 la acompañé en su reelección como primer candidato a concejal y, por ley, eso me transforma en su sucesor, en caso de que fuera necesario”.

Continuando con el repaso de su labor, Battaglia apuntó: “En 2019 fui electo concejal, este año pedí licencia en el Concejo Deliberante y me desempeñé como secretario de Gobierno del distrito de Arenales, hace un mes renuncié al cargo y volví al Concejo, me estoy desempeñando como concejal, aguardando el pedido de licencia de la intendenta para reemplazarla por lo que resta de su mandato, en relación a los resultados de las elecciones, hasta diciembre de 2023, deberé completar la segunda parte de su segundo período”.

En cuanto a la relación de confianza y trabajo con Revilla, Battaglia dijo que “a Erica la acompaño desde su campaña en 2015, en aquel momento era presidente del subcomité de la UCR en Ascensión. Tenía, simplemente, un cargo partidario y en 2014 comenzamos a trabajar en su campaña, es colega mía, somos los dos abogados, es una persona con la que tengo una relación de amistad, cuando ganó me pidió que fuera jefe de Personal, yo le pedí que fuera temporario y estuve un año, porque me desempeñaba en otras actividades, después volví por la Oficina de Regularización Dominial”.

La transición

Edgardo Battaglia aseveró que no había imaginado asumir como intendente del distrito. “La verdad es que yo me había imaginado el reemplazo en circunstancias de vacaciones, como me ocurrió en enero de 2020. Pero dada su proyección política, podía darse esta oportunidad y tengo en mis espaldas el peso y la responsabilidad de reemplazarla".

En cuanto al traspaso, Battaglia indicó que “este año yo fui secretario de Gobierno así que estuve en el área central del municipio, después de tener experiencias en funciones públicas, en cargos satélites, este año me tocó ser secretario de Gobierno y vi la gestión de forma medular; además, reemplacé a Érica en muchas cosas, le fui aliviando la tarea, ella nunca había tenido secretario de Gobierno, la transición se charla y se va resolviendo día a día, ya lo tenemos prácticamente resuelto”.

Continuidad de la gestión e impronta propia

Al referirse a cómo serán los próximos años, Battaglia puntualizó que “hay una absoluta continuidad de la gestión de Erica Revilla, yo la vengo acompañando desde 2015. Hay continuidad en el plan de obras, tenemos obras en ejecución que no se van a lograr terminar antes de que Revilla se vaya y se van a terminar el año que viene, me va a tocar a mí darles inauguración y, obviamente, a partir de diciembre, comenzaremos a planificar para lo que reste del año próximo”.

“Si bien ya tenemos previstas obras para ejecutar, el último año, 2023, ya tendrá mi impronta. Si bien hay continuidad asegurada, obviamente tengo mi impronta y veo áreas que me gustaría potenciar. Son ópticas particulares, por supuesto que trabajando siempre en forma conjunta”, dijo Battaglia a Democracia.

“Va a ser grato tener una senadora provincial para trabajar codo a codo, en beneficio de los habitantes del distrito, y en su condición de vicepresidenta de la UCR bonaerense, para mí es un gran apoyo, es alguien que tiene mucha experiencia de gestión, en mi caso es la primera experiencia y vamos a trabajar en beneficio del distrito.