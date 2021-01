Flexas en Arenales: "La UCR tiene que dejar de ser un partido viejo"

La referente de "Protagonismo radical" en General Arenales, Amalia Lugones, recibió al intendente de General Viamonte, Franco Flexas, y a Ignacio Palacios, candidato a presidente de la UCR en 9 de Julio. Este espacio lo lidera el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, quien se postula como presidente del Comité Provincia. "Vamos a ver si los radicales nos acompañan en esta propuesta, queremos que el radicalismo tenga mayor protagonismo y que imponga sus principios", dijo Lugones.

Por su parte, Franco Flexas, dijo que "queremos un radicalismo que plantee lo que la sociedad necesita, no que acompañe lo que otros partidos que conforman la alianza, tenemos que dejar de acompañar y ser protagonistas, la Provincia necesita una agenda en educación y cultura" y agregó que "hay que cambiar la visión de las internas, no somos enemigos, son formas distintas de ver el radicalismo; yo me cansé de hablar de figuras del pasado, tenemos que hablar del futuro porque si no no vamos a gobernar más esta Provincia".