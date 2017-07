El Intendente realizó nuevos reclamos por obras necesarias y paralizadas

LEANDRO N. ALEM

El intendente Alberto Conocchiari continúa haciendo gestiones para que se hagan obras inconclusas o demoradas. En este caso, fue al Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento Rural (S.P.A.R.)

El jefe comunal explicó: “estoy reclamando al SPAR, el organismo de la provincia, no sólo las cosas que tienen historia ya muy largas, cómo las mejoras en la red cloacal y en la planta depuradora de Juan Bautista Alberdi, algunas obras similares en Alem, es decir, lo que fue, desde el cambio de Gobierno, objeto de revisión…Empezó a trabajar una consultora pero pasa el tiempo y, aparentemente, hay mucho gasto en consultoría pero poca inversión en obras y no sale nada en concreto para hacer, que mejore la situación de una red, como la de Alberdi”

La planta depuradora

“Todos saben que es absolutamente deficiente, mal construida, que operativamente le cuesta mucho dinero a la Municipalidad. Obviamente lo que pagan los vecinos, es ínfimo con lo que cuesta para mantenerla, y que estamos subsidiando como servicio, por la necesidad –obviamente- sanitaria. El SPAR permitió esa pésima obra”, destacó Conocchiari.

Un poco de historia

El jefe comunal manifestó que el Municipio consiguió que hace unos años, durante la gobernación de Scioli, se condonara una importante deuda.

“Después de varios años de gestión y de trabajo legislativo, digamos, logramos que se condone, porque era una deuda, originalmente de 12.000.000 de Pesos/Dólares, en época del uno a uno. Me refiero a las redes de Alem y de Alberdi, que fueron construidas de manera deplorable (técnicamente hablando)”, apuntó.

“La empresa, después, desapareció. Como pasa en estos casos, dejó de existir. O sea que no había a quién reclamarle y, bueno, nosotros permanentemente en el SPAR y reclamando durante muchos años que haga mejoras. Y, encima, estaba el agobio de esa deuda que iban postergando el cobro, año tras año, pero que en algún momento podía explotar y que –obviamente- significaba la quiebra del municipio o la quiebra de los vecinos (o ambas cosas), porque los vecinos no iban a poder pagar un valor que era igual al valor de la casa prácticamente, por esa obra deficitaria”.

“Ahora se trata de mejorar el funcionamiento y de achicar los costos de mantenimiento, que, realmente, son muy altos”, sostuvo Conocchiari.

Sin agua

El jefe comunal que además se está reclamando ante el SPAR la terminación de la obra de agua potable de Fortín Acha.

“Es increíble todo éste tiempo que lleva con la obra parada, y le falta muy poco, pero realmente no sé cuál es el problema. No hay inversión, no hay decisión política. La cuestión es que Fortín Acha sigue sin agua potable, cuando no debiera ser así. Así que, ha habido un cambio de titular. Ahora (hace unos pocos días) volvió a cambiar el titular del SPAR, de una persona joven, pasó a un funcionario con más experiencia, un ex funcionario de Techint”, apuntó.