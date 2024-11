Provincia implementa el “Plan Verano” para reforzar el servicio eléctrico

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, a través de la Subsecretaría de Energía, inició la implementación del “Plan Verano”, una medida que se realiza por tercer año consecutivo y que reforzará la generación eléctrica distribuida en los puntos críticos del territorio bonaerense para mejorar la calidad del servicio en la temporada de mayor demanda.



Para desarrollar este plan, la Dirección Provincial de Energía realizó junto con Distribuidoras Eléctricas, cooperativas y municipios los estudios de cargabilidad de las redes de Alta Tensión para analizar y prever el mapa de lugares críticos con posible déficit de potencia donde se colocarán las Unidades de Generación Temporales (UGT).



Como resultado, se determinó que los equipos se instalarán en seis ciudades de la Provincia de Buenos Aires y su ubicación beneficiará no sólo al municipio, sino también a localidades cercanas contemplados en los corredores eléctricos.



En ese sentido, se colocarán en:



● San Antonio de Areco: 4 Mw de potencia



Las localidades beneficiadas serán Pergamino, Arrecifes, Capitán Sarmiento y San Antonio de Areco.



● 25 de Mayo: 4 Mw de potencia



Las localidades beneficiadas serán Bragado y 9 de Julio.



● 9 de Julio: 4 Mw de potencia



Las localidades beneficiadas serán Bragado, Carlos Casares, Pehuajó y Trenque Lauquen.



● Pergamino: 5,7 Mw de potencia



Las localidades beneficiadas serán Rojas, Junín, Colón y Carabajales



● Gral. Viamonte: 4,2 Mw de potencia



Las localidades beneficiadas serán Junín, Baigorrita, Zábala, Coronel O´ Brien, Warnes, El Arbolito y Mariano H. Alfonso



● Mar del Tuyú: 2,1 Mw de potencia



Las localidades beneficiadas serán las del Corredor Atlántico: Gral. Lavalle, San Clemente, Las Toninas, Santa Teresita, Mar de Ajó, Pinamar y Villa Gesell



Además de esta solución coyuntural para la época de alta demanda, la Subsecretaría de Energía realizó obras de infraestructura que beneficiarán la calidad del servicio eléctrico, como el corredor eléctrico de Henderson, Pehuajó y Villegas donde la construcción de las subestaciones descomprimieron la demanda energética.



Asimismo, en Mercedes y Bragado este año no se instalarán los equipos de Generación Temporal gracias a la obra de repotenciación que beneficia al corredor norte de la provincia de Buenos Aires.



Además, para fortalecer el mapa eléctrico de la Provincia de Buenos Aires, se están iniciando obras de Alta Tensión (AT) financiadas por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) que permitirán transportar energía eléctrica a distancias mucho mayores con pérdidas mínimas, y posibilitarán una mayor disponibilidad de potencia mejorando considerablemente la seguridad y la confiabilidad del suministro de energía eléctrica.



Estas obras se están ejecutando en las localidades de Chivilcoy, Guaminí y ya se encuentra en proceso de adjudicación para la localidad de Quequén.