Préstamos personales: todo lo que hay que saber antes de pedir un crédito

Los préstamos personales constituyen unas de las herramientas de financiación más populares del mercado ya que son fáciles de gestionar por los canales digitales de los bancos. Sin embargo, antes de dar el click final es importante informarse sobre todos los aspectos que involucran el otorgamiento de un crédito a sola firma.

Banco Provincia elaboró una guía para entender los sí y los no a la hora de tomar deuda. De esta manera, las personas que estén buscando la forma de financiar sus proyectos podrán elegir la opción más conveniente a sus necesidades.

Estas son las principales recomendaciones a tener en cuenta, desde el costo financiero total hasta el plazo y monto ideal.

- Costos: muchas personas ponen el foco sólo en la tasa, es decir en el costo del dinero. Sin embargo, es importante considerar además que existen comisiones, gastos, impuestos y otros productos vinculados. En este caso desde Banco Provincia se recomienda siempre verificar el Costo Financiero Total (CFT), que a diferencia de la Tasa Nominal Anual (TNA), incorpora los otros costos. Además, es buen ejercicio compararlo con otras instituciones financieras. Por otro lado, es preferible considerar tasas fijas para evitar la falta de previsibilidad en el crecimiento de la cuota mensual, como es el caso de la tasa variable.

- Plazos: al momento de elegir el tiempo del préstamo algunas personas creen que lo mejor es “ajustarse el cinturón” y definirlo en el menor lapso posible. Pero desde la gerencia de Apoyo de Ventas de Banco Provincia sostienen que “puede ser un error pretender acortar el préstamo, porque la clave es definir el plazo no sólo en función de la cuota a pagar sino también luego de evaluar nuestra capacidad de pago y los gastos mensuales totales”. En este sentido, desde la entidad financiera recomiendan “considerar los efectos de la inflación en el tiempo, tener en cuenta la posibilidad a futuro de encontrarse con alguna necesidad imprevista de fondos o la posibilidad de cancelar anticipadamente y hasta sin recargos su préstamo, todos factores que pueden recomendar alargar el plazo”.

- Monto: ¿aprovechamos y pedimos algo más por las dudas? Esa es una pregunta muy común entre los tomadores de préstamos a sola firma. Y la respuesta de Banco Provincia es siempre igual: “aconsejamos no pedir más del dinero que se necesita, para no afrontar pago de intereses innecesarios”. Al igual que en el caso del plazo, cuando se calcula el monto es necesario evaluar la relación cuota / ingreso para ver su disponibilidad de pago. Incluso si la persona cree que va a necesitar más dinero a futuro luego puede renovar el préstamo anterior o sacar un préstamo adicional, dependiendo de la conveniencia.

- Simulación: uno de los ejercicios más importantes antes de avanzar en la contratación de un préstamo, además de informarse sobre las condiciones, es aprovechar las ventajas de los simuladores virtuales. La mayoría de las entidades ofrecen en sus páginas la posibilidad de simular un préstamo y así facilita la comparación de diferentes montos y plazos.

- Arrepentimiento y cancelación: si la persona usuaria de servicios financieros se apresuró a tomar la decisión y se siente arrepentida, tiene derecho a revocar la aceptación del producto dentro del plazo de 10 días hábiles contados a partir de la fecha de recibido el contrato o de la disponibilidad efectiva del mismo, lo que suceda último. Esta opción no tiene costo ni responsabilidad en la medida que no haya hecho uso del mismo. Si una vez tomado el préstamo, la persona decide cancelar la deuda, existe la posibilidad de hacerlo sin costo: no hay comisiones por saldar la deuda si pasó al menos una cuarta parte del plazo original de la financiación o 180 días corridos desde su otorgamiento, de ambos el mayor.

La oferta crediticia de Banco Provincia

- Hasta 3 millones y 72 meses: Banco Provincia ofrece diferentes líneas personales que apuntan a satisfacer destinos diversos (erogaciones de carácter personal). Entre las características más destacadas se destacan los préstamos de hasta 3 millones de pesos para personas clientas con cobro de haberes y un plazo máximo de 72 meses. Además, la entidad bonaerense cuenta con una de las opciones más convenientes del mercado.

- 100% digital: una de las principales ventajas de los préstamos personales es la posibilidad de tramitarlo en forma rápida y segura en forma 100% virtual. Todas las personas que cobran sus sueldos en la entidad y cuenten con una precalificación crediticia positiva tienen la posibilidad de acceder a este financiamiento por medio del canal digital.

- Renueva: así se llama la nueva línea de préstamos personales más convenientes del mercado. Está destinado a la compra de materiales para obras de pequeña escala en las viviendas. Tiene un monto máximo de 100 mil pesos, un plazo de 60 meses y una tasa fija del 24% anual, subsidiada por el Estado provincial. Se tramita en forma digital por Banca Internet Provincia BIP y el dinero se acredita en una tarjeta para usar en comercios de rubros vinculados a la construcción.

- Asistencia especial para enfermeros y enfermeras: este es otro de los nuevos préstamos de Banco Provincia con condiciones especiales. En mayo, el gobernador Axel Kicillof anunció un préstamo especial para las enfermeras y los enfermeros del sistema de salud público y privado que cobren sus haberes en la entidad. Se trata de un crédito de hasta 100 mil pesos, con un plazo máximo de 48 meses y una tasa fija subsidiada del 29%.