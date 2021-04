Fuerte respaldo a las nuevas restricciones

Legisladores, intendentes y concejales bonaerenses del Frente de Todos expresaron su apoyo a las medidas dispuestas por el Gobierno nacional para las próximas dos semanas, para "disminuir el crecimiento de los contagios" y ganar tiempo para "seguir vacunando" ante la segunda ola de coronavirus, que "amenaza con saturar la capacidad del sistema sanitario".

"Son dos semanas que exigen un esfuerzo colectivo", dijeron en una solicitada publicada en medios gráficos bonaerenses 110 legisladores nacionales y provinciales, y más de 70 intendentes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el interior bonaerense, quienes afirmaron que la segunda ola "avanza a una velocidad alarmante y amenaza con saturar la capacidad del sistema sanitario".

En ese marco, los firmantes manifestaron que la situación epidemiológica obliga a tomar medidas para "salvar la vida de la mayor cantidad posible de argentinos y argentinas" y afirmaron que se necesita "disminuir el crecimiento de los contagios y ganar tiempo para seguir vacunando, vacunando y vacunando".

Además, afirmaron que a pesar de atravesar un contexto en el que los países más ricos acaparan la producción de vacunas, la Argentina "continúa la mayor campaña de vacunación de la historia" para estar entre los 25 países que más vacunas llevan aplicadas en el mundo.

"Toda América Latina enfrenta por estos días el crecimiento de la segunda ola y la difusión de nuevas variantes del virus, generando restricciones a la circulación de las personas por parte de nuestros gobiernos hermanos, para poder cuidar la salud de su gente" por lo que remarcaron que "resulta llamativo" que quienes viven hablando de "insertar" a la Argentina en el mundo, "omitan e ignoren el desastre que ocurre en Brasil".

Sobre este punto plantearon que "quienes condujeron al país al mayor endeudamiento de su historia, tarifas fuera de cualquier realidad e incluso le explotaron escuelas sin que ninguna pandemia existiera, hoy piensen que la patente de corso que le proporcionan los grandes medios porteños puede hacer olvidar lo que hicieron cuando gobernaron".

Esfuerzo colectivo

Asimismo, señalaron que "se trata de suspender, por un período acotado de tiempo la educación presencial, las actividades deportivas y recreativas, además de una ampliación de la restricción de circulación nocturna desde las 20 horas".

"Son dos semanas que exigen un esfuerzo colectivo en el AMBA, que también permitirá descomprimir la sobreexigencia que está sufriendo el sistema sanitario y los trabajadores y trabajadoras de la salud, a quienes debemos preservar por ser en definitiva los principales protagonistas de esta pelea que estamos dando hace más de un año", remarcaron.

Los firmantes aseveraron que "todos queremos un país con las escuelas, los comercios y los restaurantes llenos" e indicaron que "las restricciones frente al avance del coronavirus no son medidas que nadie desee: son medidas inexorables para quien priorice la salud de su pueblo. Un pueblo que se contagia y se enferma no produce".

"No es el momento de difundir falacias ni profundizar la angustia de los argentinos y las argentinas. No es el momento para cálculos y postureos", subrayaron. "El pueblo evaluará a quiénes, en medio de la mayor crisis humanitaria internacional de nuestra época, privilegian la especulación electoral y el rédito mediático frente a la salud de todas las argentinas y argentinos" concluyeron.

También acompañaron el documento los legisladores, concejales municipales y comuneros del Frente de Todos de la ciudad de Buenos Aires.