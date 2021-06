Piensan prorrogar las restricciones por ley o DNU

Por ley o por decreto de necesidad y urgencia (DNU), el Presidente insistirá en prorrogar las restricciones que vencen el viernes próximo. En ese sentido, toma fuerza la idea de la cuarentena intermitente (según zona epidemiológica), con una mayor flexibilidad de lunes a viernes (que podrían incluir la apertura de actividades ahora vedadas) y confinamiento estricto los fines de semana.

Así lo confirmó ayer el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

En la semana en que caduca el DNU vigente para lidiar contra el coronavirus, Alberto Fernández pone todas sus fichas en el proyecto de ley que define la gestión de la pandemia y contempla las medidas a adoptar en base a un “semáforo epidemiológico” que divide al país en zonas según la situación sanitaria. Pero ese texto, que ya tiene media sanción en el Senado, demora su aprobación en Diputados por el férreo rechazo de Juntos por el Cambio.

La expectativa oficialista pasa por emitir dictamen entre hoy y mañana en un plenario de comisiones de Salud y Asuntos Constitucionales que habilite el tratamiento en el recinto antes del viernes. Para ello, al Frente de Todos le faltan aún entre 3 y 6 diputados. La empresa asoma difícil: la oposición no quiere ceder a una ley que, sostienen, le otorgaría “superpoderes” a Fernández. Para el jefe de Estado es al revés: “No sólo no me da ‘superpoderes’, sino que me limita”, dejó trascender en las últimas horas. En cualquier caso, si la iniciativa sigue encallada -el viernes se cumplirá un mes de su envío al Congreso, el 11 de mayo-, el Presidente renovará (con cambios) el decreto actual.

“Las medidas siguen hasta el próximo viernes, tal como estamos ahora con este semáforo epidemiológico. Y luego esperando que la Cámara de Diputados termine de debatir, y si tiene que hacerle correcciones al proyecto de ley que hemos enviado. Si ese proyecto se aprueba ya continuamos con lo que va a marcar la ley como estrategia sanitaria”, dijo Cafiero.