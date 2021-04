Fernández: “Cristina no necesita que la defienda porque es inocente y lo va a probar”

El presidente Alberto Fernández volvió a cuestionar a la Justicia, insistió en que hacen falta cambios y negó que busque “impunidad” para Cristina Kirchner ya que, aseguró, la vicepresidenta “es inocente”. El mandatario comparó la situación judicial argentina con lo que ocurre en Brasil, donde días atrás la Corte Suprema dejó sin efecto la condena a Lula da Silva por lavado de dinero, causa que lo tuvo varios meses preso y le impidió ser candidato presidencial.

También se refirió a las recientes denuncias por las supuestas visitas de jueces y fiscales a Mauricio Macri durante el gobierno anterior y aseguró que “jurídicamente se tiene que revisar todo”.

“Jurídicamente se tiene que revisar todo esto que pasó porque es realmente siniestro. Si no hacemos nada estamos perdidos como sociedad. Me dicen que lo único que quiero es que a Cristina no la condenen, ella no me necesita porque es inocente y su inocencia la va a probar”, aseguró. “Se fue organizando un sistema judicial donde siempre aparecen los mismos nombres y eso está organizado y la presencia de esos jueces en Olivos y en Casa Rosada lleva a pensar a mal”, sentenció el mandatario.

En su comparación entre Lula y la vicepresidenta, Fernández amplió: “Lo mismo que digo del caso Lula podría decirlo del caso de Cristina, porque se han dicho y escrito cosas increíbles sobre la responsabilidad de Cristina”.

En ese sentido, agregó: “Cristina es jefa de no se cuántas asociaciones ilícitas y siempre el argumento es el mismo: como era presidenta no pudo no saber, es una vergüenza ese argumento”.

En su descargo y crítica al poder judicial, el presidente sostuvo que “nunca en la historia argentina vimos usar a la Justicia para perseguir opositores”. “Estoy absolutamente seguro que ha habido una práctica en los últimos años que existió en Brasil, que existió en Argentina y que sirvió para construir causas en contra de opositores de los gobiernos de turno”, consignó.