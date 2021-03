Posse puso el foco en las políticas para los próximos 25 o 30 años

Gustavo Posse, intendente de San Isidro, actual candidato para presidir la UCR de la provincia de Buenos Aires por el sector Protagonismo Radical, dialogó con TeleJunín y abordó los desafíos del partido de cara a las elecciones internas del 21 de marzo, la relación de Kicillof con los intendentes y la importancia de un “frente de las políticas de Estado”.

La Provincia en pandemia

Posse consideró que la exgobernadora María Eugenia Vidal “mantuvo una relación con los intendentes propios y ajenos, de más empatía” y que el actual gobernador Axel Kicillof “es un poco más distante”, aunque reconoció que estando en medio de una pandemia “no hay mucho para socializar”.

Consideró que “él tiene un sistema de comunicación que es duro” y que “para esta época se requiere de algo que produzca más acercamiento con la totalidad de los argentinos, en este caso, de los bonaerenses. Me parece que se requiere más de ablandar un poquito que de endurecer”.

No obstante, aseguró que “esto no cambia la cuestión de lo de la gestión, que tiene dificultades propias de la decadencia que viene viviendo la provincia de Buenos Aires y que se agudiza al no poder evaluarla porque a los 40 días de haber asumido Kicillof estaba ya en pandemia”.

Frente “de las políticas de Estado”

“Creo que hay dos frentes posibles en este momento en Argentina”, aseguró Posse.

“Uno es convocado por el PJ, que se dedican concretamente al hoy, y que mañana es hoy, el pasado es hoy, que tiene un problema y que es que en el proceso de decisiones lleva mucho tiempo la resolución de lo interno. Y no les queda tiempo después y fuerza para lograr el consenso, que seguramente lo desearían pero no les queda resto para eso”.

El otro frente, según destacó, “es el frente que quisimos hacer siempre, pero que tampoco se pudo hacer en el año 2015, que es el frente de las políticas de Estado, el de las políticas para los próximos 25 o 30 años. Ese es el frente que tiene que armarse para también pedirle al presidente, al gobernador, a los referentes del país una reunión respecto de las políticas de Estado”.

Para ello, aseguró, “se requiere de todos, nadie tiene que ir con una verdad absoluta y hay que practicar un acuerdo. Para eso, el radicalismo es el que puede convocar un frente de las políticas de Estado y que perfectamente puede despejar con el Gobierno la conversación, de modo tal que se llegue al acuerdo nacional respecto de las políticas de Estado de los próximos 30 años”.

Aseguró que el frente “va a sostener los postulados del radicalismo, que son los de la sociedad. El radicalismo es el partido más permeable a lo que ocurre a la sociedad argentina”. Y agregó que “es un frente en el que el radicalismo va en calidad de socio pleno, no en calidad de sumiso y servil, como se dio en los últimos cinco años. Es vital convocar al frente para el sostenimiento de los postulados, que son la salud pública, la educación pública y los logros nuestros desde la oposición”.