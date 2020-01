Hasta el 5 de febrero podrían esperar la aceptación de bonistas a la postergación del pago

En declaraciones radiales, el gobernador bonaerense Axel Kicillof volvió a dar explicaciones en cuanto a la imposibilidad de afrontar los pagos de capital de deuda y sobre la necesidad de que los acreedores entiendan la situación. Luego de extender el plazo de aceptación de la postergación del pago de capital de uno de los bonos al 31 de este mes, adelantó que podría extenderse al 5 de febrero como última fecha.

Para lograr el acuerdo con el 75 por ciento de los bonistas, el mandatario comentó que “el 5 sería la última la última oportunidad en el esquema de aceptación de esto o sino ya estamos cerca del vencimiento”. En cuanto a la primera postergación dijo que “los bonistas pidieron un plazo mayor en las conversaciones que tuvimos. Estuvimos hablando con todos los bonistas en buenos términos, pero pidieron un plazo mayor algunos de ellos. Otros ya aceptaron la oferta, pero pidieron un plazo mayor, quieren seguir las conversaciones, piden determinadas precisiones”.

Kicillof volvió a tildar de “irresponsable” la política adoptada por el gobierno anterior y además de dar cuenta del panorama financiero de la Provincia sostuvo que “los acreedores internacionales que tomaron toda esta deuda lo conocen”.

“Ellos saben que este año en la Provincia 2900 millones de dólares, representa un porcentaje altísimo el presupuesto de la Provincia, que tiene montones de necesidades. El primer vencimiento es este, a pocos días de asumir”, se quejó el Gobernador.

En ese sentido, detalló: “No es que propusimos una quita, simplemente posponer el pago porque es un pago capital muy grande que cae en enero. Los recursos de la caja de la Provincia no alcanzan para afrontar ese vencimiento. Esa es un poco la cuestión”.

Axel Kicillof aclaró que “hoy no tenemos los recursos, por eso es exactamente lo que le estamos diciendo los acreedores, que lo saben, no lo discuten, lo conocen porque además es público y es preanunciado”. Y advirtió que “no es sólo este vencimiento, los que siguen que son 3000 millones de dólares aproximadamente. Vidal en 4 años tuvo vencimientos por 4500. Nosotros en 4 años vamos a tener por 8800, casi 9 mil millones de dólares, y el primer año sólo casi 3 mil. Entonces, está mal diseñada la deuda de la Provincia. Era deuda que antes era una proporción mayor en pesos, ahora es el 82% en dólares con acreedores privados, en mercados internacionales. Un manejo de la deuda absolutamente inadecuado, malo y que genera estos problemas”.

Por otra parte, el mandatario provincial ató estas negociaciones a las que siguen: “Quiero ser preciso con esto y nosotros lo único que estamos diciendo a estos acreedores, que justo hay un vencimiento de capital, es que no sólo no tenemos los fondos para pagar el capital, sino que además hay una política absolutamente razonable de no pagar vencimiento de capital mientras se está dialogando por una deuda mucho más grande. Porque sería también injusto de alguna manera con los que van a entrar en otros acuerdos”.

Y finalizó: “Lo único que estamos pidiendo es que esperen hasta mayo, posponemos este vencimiento al 1° de mayo cuando ya esté establecido un diálogo por la deuda de parte del Gobierno Nacional. Entonces, es simplemente eso, no es una propuesta audaz, es simplemente ‘esperen un poco más así podemos hacer pie y articular con Nación’”.