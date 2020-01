Estatales: “El bono debe discutirse en paritarias”

El gobierno bonaerense ratificó en las últimas horas su decisión de pagar el adelanto de 4 mil pesos a cuenta de la paritaria 2020 a sus trabajadores. Sin embargo, todavía no existen precisiones respecto del alcance de ese adicional previsto en principio para los meses de febrero y marzo. Es decir, se desconoce a qué universo de trabajadores incluirá y si se abonará tanto a docentes como al resto de los agentes de la administración pública.

Y en ese contexto, uno de los sindicatos que agrupa a los empleados públicos salió ayer a plantear la necesidad de que esa discusión se realice dentro del ámbito paritario y que, en ese sentido, el gobierno de Axel Kicillof no disponga el pago por decreto.

Así lo expresó el secretario gremial de UPCN, Diego Rétola. “Vamos a esperar la convocatoria a paritarias que estimamos va a ser en el corto plazo, dado que consideramos un gran avance el otorgamiento del adelanto salarial. Pero también opinamos que los incrementos deben ser discutidos en el ámbito paritario y no otorgados unilateralmente”, indicó.

El dirigente señaló que en reuniones que el titular del sector Carlos Quintana mantuvo con la ministra de Trabajo, Mara Ruiz Malek, y el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, se planteó la situación del último tramo de pase a planta permanente de personal “acordado por nuestra organización en el 2016”.

“También, se conversó sobre el adelanto salarial propuesto en Nación y la posible adhesión del gobierno provincial”, dijo Rétola, ”.

Como viene informando este diario, la Provincia podría llamar a negociaciones antes de fin de mes, para analizar con los sindicatos el pase a planta permanente de personal contratado y ascensos de empleados, que no se producen desde hace cinco años.

Respecto de la discusión salarial, el gobierno bonaerense se inclinaría en principio por pagar el adelanto a cuenta de la paritaria y postergar la negociación global para más adelante, cuando cuente con el presupuesto aprobado y certezas de la ayuda financiera que recibirá del gobierno nacional.