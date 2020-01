En la Provincia no descartarían pagar a los bonistas para evitar el default

En el gobierno de Axel Kicillof podrían “reevaluar” la postura de no pagar el vencimiento de capital del bono BP2021, que opera el próximo lunes, si finalmente fracasan las negociaciones para que la mayoría de los tenedores de los títulos acepte estirar ese pago hasta mayo, como propuso la Provincia.

La posibilidad fue admitida ayer en el entorno Kicillof, en donde subrayan una y otra vez que toda la negociación para la reestructuración de la deuda bonaerense será “en línea con Nación”. El gobernador bonaerense se subirá hoy a un avión junto a Alberto Fernández y el resto de la comitiva presidencial para participar en Israel del homenaje a las víctimas del Holocausto. El viaje llega en medio de una instancia clave para la negociación por la deuda. Mañana miércoles se cumple el plazo previsto para conocer la postura de los tenedores del bono BP2021 con respecto a la propuesta formalizada la semana pasada por la Provincia para reprogramar para el 1º de mayo el vencimiento de capital por 250 millones de dólares que opera el próximo lunes 26.

El gobierno de Kicillof inició esa negociación después de anunciar la semana pasada que no podía hacer frente al pago de ese vencimiento. Según las condiciones establecidas en la emisión del BP2021, si el 75 por ciento de los tenedores, que se reparten entre fondos de inversión y tenedores privados, no acepta esa propuesta, la Provincia ingresaría así en el proceso de cesación de pagos. El default, en términos formales, operaría a partir del 10 de febrero.



Optimismo y cautela

Ayer, el gobernador Kicillof dedicó al tema de la deuda buena parte de la reunión de gabinete que encabezó en la sede del Ministerio de Desarrollo Social.

Cerca del Gobernador dan señales de optimismo con respecto al avance de las conversaciones iniciadas con los estudios de abogados que representan a los tenedores del BP2021, que deben comunicar su postura mañana. “Las conversaciones arrancaron a mediados del año pasado. La mayoría de los bonistas entienden cuál es la situación de la Provincia”, dicen.

Pero son cautos con respecto a si alcanzarán el nivel de aceptación del 75 por ciento para reprogramar el vencimiento de capital. “Axel tiene mucha experiencia de la negociación con los buitres. Es un porcentaje muy alto y es una negociación complicada. Te pueden correr el arco a último momento”, advierten.

La postura, por ahora, se mantiene firme en el mismo lineamiento planteado por la Rosada para la renegociación de la deuda nacional: postergar el pago de los vencimientos de capital y solo abonar intereses mientras se llega a un acuerdo final con los bonistas, que puede contemplar, o no, una quita.

Pero si finalmente no alcanzan ese nivel de aceptación, en la Gobernación no descartan la posibilidad de pagar. “La idea es no pagar capital. Pero se puede reevaluar, si es en línea con Nación”, dijeron ayer fuentes del Ejecutivo.