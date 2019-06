Un amigo de Tinelli será candidato a gobernador del armado de Lavagna

El diputado nacional y ex intendente de Bolívar, Eduardo “Bali” Bucca será el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por la alianza Consenso Federal que lleva a Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey para la presidencia y vice.

Bucca, amigo del animador televisivo Marcelo Tinelli, será acompañado como candidata a vicegobernadora por la ex diputada y senadora María Laura Leguizamón. Bucca fue intendente de la ciudad de Bolívar entre el 2011 y 2017 cuando renunció para encabezar la lista de diputados nacionales del Frente Cumplir, accediendo a una banca en el Congreso.

Aún resta definir quién encabezará la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, lugar en el que se menciona con insistencia a la diputada Graciela Camaño, quien se alejó del Frente Renovador de Sergio Massa tras el acuerdo con kirchnerismo.

No obstante, ya se deba por descontado que Camaño terminará dando el sí. Luego seguirían en el armado lavagnista Alejandro “Topo” Rodríguez y la titular del GEN, Margarita Stolbizer.

En tanto, Lavagna y Urtubey inscribieron ayer ante la Junta Electoral la dupla de ese espacio que competirá en las próximas elecciones generales.

La confirmación de la fórmula Lavagna- Urtubey llegó tras un posteo del influencer Ramiro Marra, quien se incorporó al equipo de campaña del economista. Marra comparte “con sus más de 70 mil seguidores videos y fotos de autoría propia con curiosidades y perlitas de la campaña por la presidencia argentina 2019”, precisaron desde Consenso Federal.

La vice de Gómez Centurión es una abogada provida

El extitular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, confirmó ayer que su compañera de fórmula para las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) será la abogada provida, Paola Miers. A través de un comunicado del Frente NOS, Gómez Centurión dio a conocer la noticia: “¡Tenemos fórmula presidencial! ¡Junto a Paola Miers! Paola Miers encabezaremos la única alternativa 100% próvida en las próximas elecciones. Paola tiene 43 años, es madre y abogada. Con ella trabajaremos codo a codo para defender los valores de nuestra Patria”.

El Frente NOS está integrado por los partidos Fuerza Republicana, Acción Chaqueña, Nueva Unión Ciudadana y el Partido Conservador Popular. Miers es la presidenta de Valores para mi País San Juan y se define como “madre de 4 hijos, uno en el cielo. Abogada. Provida, orgullosamente mujer y esposa”.