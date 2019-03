Paro de tres días y marcha a Capital de los docentes bonaerenses

Docentes bonaerenses iniciarán mañana un paro de tres días para reclamar al Gobierno de María Eugenia Vidal una nueva oferta salarial que contemple la pérdida de poder adquisitivo de 2018 y realizarán una marcha a Plaza de Mayo junto con judiciales, médicos y estatales de la Provincia.

En la última reunión paritaria, la administración provincial ofreció abonar este año el porcentaje que arroje la inflación más un 5% a cobrar el año que viene, pero no efectuó propuesta por lo que se perdió durante 2018.

En el marco del conflicto y al igual que el año pasado, el Gobierno provincial aseguró que descontará los días de huelga a los docentes.

Junto con los docentes, estatales, judiciales y médicos marcharán este miércoles a la Casa de Provincia en la Capital Federal para reclamar la reapertura de las negociaciones paritarias en todos los sectores.

Los sindicatos que conforman el Frente de Unidad Docente Bonerense rechazó la propuesta salarial presentada por el Gobierno Provincial en la última reunión paritaria porque "achata la escala salarial y no contempla la pérdida de poder adquisitivo 2018", indicaron en un comunicado.

Por su parte, fuentes del Gobierno provincial confirmaron que las escuelas de la provincia estarán abiertas mañana y que funcionarán los comedores escolares. Además, respecto a las medidas gremiales anunciadas, aseguraron que se descontarán los días de paro y se hará una nueva convocatoria a los gremios.

Al respecto, el secretario general del gremio docente Suteba, Roberto Baradel, confirmó que este miércoles, jueves y viernes no habrá clases "por una medida nacional, incluso en las provincias que acordaron paritarias".

En una entrevista con la radio AM 990, el dirigente sindical bonaerense dijo que "lamentablemente estamos con no inicio del ciclo lectivo por una medida de fuerza resuelta a nivel nacional".

"Espero que el gobierno nos vuelva a convocar para poder encontrar una solución. Las clases comienzan el lunes y vamos a estar en estado de alerta y movilización", señaló Baradel.

El sindicalista docente manifestó que "hace 3 años nos niegan la paritaria nacional; hoy la mayoría de las provincias no han cerrado sus paritarias".

Con respecto a la situación en la provincia de Buenos Aires, Baradel sostuvo que "hay una dificultad con la propuesta que ha hecho el gobierno" porque "consolida la pérdida del poder adquisitivo para la mayoría de los docentes".

"Hoy la mayoría de los docentes no cubren la Canasta Alimentaria. Se están generando circuitos de escuelas pobres para pobres y escuelas ricas para ricos. Volvemos a tener chicos sin alfabetizar", alertó la secretaria general de CTERA, Sonia Alesso.

"Venimos construyendo medidas de acción ante las insistencia del gobierno de descargar la crisis sobre las y los trabajadores y los sectores más vulnerables", expresó el secretario de ATE y la CTA Autónoma bonaerense, Oscar de Isasi.

La marcha será en el marco de distintas medidas de fuerza convocadas desde ATE (estatales), AJB (judiciales) y CICOP (profesionales de la salud) exigiendo "la reapertura de las distintas paritarias, salarios dignos, el pase a planta permanente y la reincorporación de los despedidos".

La movilización -que se desarrollará a las 10:00- se iniciará en el Congreso de la Nación (Entre Ríos y Avenida Rivadavia) hacia la Casa de la Provincia de Buenos Aires para luego confluir en la marcha docente.

Por su lado, el director General de Cultura y Educación, Gabriel Sánchez Zinny, ratificó que el Gobierno descontará los días de paro .

El funcionario afirmo que desde la administración provincial están trabajando para "que las escuelas estén abiertas el 6 de marzo ya que 1.700.000 chicos comen en las escuelas y jardines" de la provincia.