Finalmente no se desdoblarán las elecciones de la Provincia

Tras semanas de especulaciones y tensión con el presidente Mauricio Macri, la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, decidió hoy que no desdoblará las elecciones provinciales y las convocará en simultáneo con las nacionales en octubre próximo.

"Las elecciones en Nación y en Provincia se van a hacer en las mismas fechas", aseguró el jefe de Gabinete bonaerense, Federico Salvai, en declaraciones a Clarín.

El funcionario provincial terminó así con el misterio sobre la fecha de las elecciones y resaltó que "Vidal prefiere que sean unificadas y no desdobladas".

Tras confirmarse la noticia, el diputado nacional de la Coalición Cívica Juan Manuel López aseguró que "primó la idea de equipo" y el Presidente y la gobernadora decidieron "en conjunto" no desdoblar las elecciones provinciales de las nacionales.

"Vamos con las reglas de siempre, no innovamos", señaló el legislador nacional en declaraciones al canal A24.

López, un dirigente muy cercano a Elisa Carrió, consideró que "primó la idea de equipo" y analizó: "Acá hay una decisión tomada en conjunto, lo han hablado. La gobernadora hoy, antes de tiempo, está diciendo ´vamos juntos´".