Jorge Macri celebró el no desdoblamiento

El intendente de Vicente López, Jorge Macri, calificó de "acertada" la decisión de, finalmente, no avanzar con el desdoblamiento de los comicios bonaerenses, al considerar que "prioriza a los vecinos de la Provincia por sobre cualquier especulación" electoral.

“Me parece una decisión acertada y que prioriza a los vecinos de la Provincia por sobre cualquier especulación. Creo que en línea con los argumentos de no hacer votar tantas veces y ahorrar recursos de la política", planteó el primo del presidente Mauricio Macri en declaraciones formuladas a la prensa.

Por otra parte, el jefe comunal sostuvo que "hay que buscar un acuerdo con otras fuerzas políticas y dejar sin efecto las PASO", elecciones que están garantizadas para este año.

La iniciativa de eliminar las primarias ya fue planteada el año pasado por Jorge Macri, quien sostuvo que la Argentina "no puede darse el lujo de las PASO porque es la encuesta más cara del mundo, 6500 millones de pesos que se tiran en un país que tiene otras prioridades".