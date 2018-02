Gremios docentes rechazaron la oferta salarial de Provincia

El Frente Gremial docente rechazó anoche, por unanimidad, la oferta salarial del gobierno bonaerense, consistente en una mejora del 15% en tres cuotas, similar a la anterior propuesta, y un plus por presentismo de 6.000 pesos.

Al respecto, el secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel, aseguró que el Gobierno bonaerense realizó la misma oferta salarial de la semana pasada y afirmó que "la Provincia está en condiciones de hacer una propuesta mejor".

"La provincia está en condiciones de hacer una oferta mejor y si no lo hace hay una decisión política de bajar los salarios de los docentes, lo cual no vamos a aceptar", afirmó.

Al salir del encuentro, Baradel aseguró: "No hicieron ninguna propuesta, pasamos tres meses, nos convocó en la segunda quincena de febrero, hicieron una propuesta de 15% sin cláusula gatillo y hoy hacen la misma propuesta y le agregan presentismo por 500 pesos por mes, que anualizado llega a 6.000 pesos".

Por su parte, Mirta Petrocini, de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), dijo que la propuesta fue "rechazada en forma terminante" y señaló que "se comprometieron a llamar a una nueva reunión".

Consideró que la oferta de 6.000 pesos por presentismo "es perversa".