Cuatro policías fallecieron tras un trágico accidente en la Ruta 7

Un trágico choque se produjo ayer a la mañana en la Ruta Nacional 7, cruce con la Ruta Provincial 51, en el partido de Carmen de Areco, que dejó como saldo a cuatro personas muertas y 15 heridos, tres de ellos de gravedad.

El hecho ocurrió ayer cerca de las 7, cuando un camión transportador de aceite y un colectivo de la Unidad de Caballería de la Policía bonaerense chocaron bruscamente por razones que aún se desconocen.

En la Seccional de Carmen de Areco se inició una Investigación Penal Preparatoria, remitiéndose copias de todo lo actuado al fiscal de turno que tomó intervención en el caso, quien dispuso que personal de la Policía Científica realicen las pericias de rigor en estos casos.

En el lugar del accidente intervino personal del SAME, Bomberos, agentes de tránsito y la Policía de Carmen de Areco, quienes realizan las pericias para investigar las causas del siniestro.

Por su parte, según fue informado a Democracia, los agentes fallecidos fueron identificados como Cristian Delgado (oriundo de Tres Arroyos); Hernán Sánchez (de Punta Alta); Alejandro López (de Punta Alta) y Octavio Bergesi (Ingeniero White)

Varios efectivos y el conductor del camión fueron llevados en ambulancia al Hospital Nuestra Señora del Carmen de Areco (que forma parte de la red de nosocomios de la Provincia de Buenos Aires) en ambulancias de ese centro asistencial y del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), profesionales que llegaron rápidamente al lugar del choque, junto a Bomberos Voluntarios y a personal policial local.

Entre los oficiales que resultaron con heridas de gravedad está la Subteniente Bernardello Marianela Ivana; la Oficial Subayudante, Brahian Nicolás, quien se encuentra en estado crítico reservado en el Hospital de Pergamino; y La Maizon Carlos Alejo, internado en terapia intensiva.

“El conductor del camión está fuera de peligro”, informó Hugo Martínez, jefe de Bomberos de Carmen de Areco, destacando además que parte de la ruta estuvo cortada, debido al brutal siniestro vial, y que los vehículos que circulan por la traza fueron desviados a un camino de tierra cercano, bastante deteriorado por las precipitaciones pluviales.

“El conductor del camión está fuera de peligro”, informó Hugo Martínez, jefe de Bomberos de Carmen de Areco, al canal TN. Además, informó que parte de la ruta está cortada, debido al brutal siniestro vial, y que los vehículos que circulan por la traza son desviados a un camino de tierra cercano.

La causa, que recayó en la UFIJ N°6, del Departamento Judicial de Mercedes, fue caratulada “cuádruple homicidio culposo y lesiones graves culposas”.

Otro choque fatal en el cruce de rutas 7 y 51 reaviva la necesidad de finalizar la autopista

Un nuevo accidente fatal, que se cobró la vida de cuatro personas, en la intersección de Ruta Nacional 7 y Ruta Provincial 5,1 reaviva la necesidad de finalizar las obras de la autopista de la calzada que une Carmen de Areco y Chacabuco, donde -además- se encuentra la variante, también, abandonada.

Se trata del único tramo inconcluso perteneciente al proyecto Junín-Luján (196 kilómetros), cuyos trabajos avanzaron hasta la asunción en diciembre del año pasado de Javier Milei como presidente, momento en el cual se paralizaron todas las obras públicas.

Es el más extenso y consiste en obras menores y ampliaciones de obras ya existentes, la construcción de ocho distribuidores, la cimentación de dos puentes sobre arroyo Lamela y sobre arroyo Ranchos, la demarcación horizontal, la señalización vertical y la iluminación de los intercambiadores mencionados.

En efecto, cabe destacar que hasta diciembre de 2023 ya se había intervenido cerca de la mitad de dicho trayecto en poco más de un año, con la instalación de los pilotes y el movimiento de tierra para elevar la calzada sobre las vías del ferrocarril (en Tres Sargentos) y sobre la Ruta 51, donde, ayer, ocurrió una nueva tragedia.

Según habían informado de Vialidad el año pasado, también, se trabajaba en el movimiento de suelo para los terraplenes de la futura doble vía paralela a la ya existente. Además, se ejecutaban las bases de la calzada y el hormigón en plateas, tabiques y losas de las alcantarillas a lo largo del tramo de 55 kilómetros.

El trayecto Chacabuco - Carmen de Areco había comenzado a construirse a mediados del 2022, si bien había sido licitado en 2016 con la gestión de Mauricio Macri, pero las máquinas nunca habían iniciado las labores.

El avance de la Variante

Cabe recordar que la obra de la Variante Chacabuco, de 23 kilómetros, había estado paralizada durante más de dos años, entre diciembre de 2018 y el 4 de enero de 2021.

El proyecto consiste en la construcción de una autopista semiurbana, con dos carriles por mano, entre el Acceso Este a esa localidad (kilómetro 196) y el Acceso Oeste (kilómetro 219), además de cinco puentes distribuidores.

Según informaron a Democracia, al momento de ser paralizada en diciembre del año pasado, la obra poseía un avance de más del 75 por ciento y se estimaba que esté finalizada en el primer semestre del corriente año.

Los intercambiadores vehiculares se encuentran ubicados en el kilómetro 196, donde inicia el bypass; a la altura de Cucha Cucha (kilómetro 200,8); en el cruce con la Ruta Provincial 30 (km. 205,2); en el cruce con el ferrocarril San Martín (kilómetro 209,5) y en el kilómetro 219 con destino a Junín.

Es importante mencionar que en el cruce de la Ruta 30 y la futura variante, se construyó un desvío provisorio para poder construir el distribuidor, ya que la calzada provincial se eleva por sobre la autopista.

Respecto a las capas de pavimento, que conforman el paquete estructural, se encuentran: subrasante tratada con cal en 30 cm de espesor; sub base de suelo de cal en 30 cm de espesor; base de estabilizado granular en 20 cm de espesor; base Inferior de concreto asfáltico con asfalto convencional en 9 cm de espesor; base superior de concreto asfáltico con asfalto modificado en 7 cm de espesor; y carpeta de rodamiento de microconcreto asfáltico en caliente tipo MAC F10 con AM3 en 3 cm de espesor.

“Falta ejecutar una nueva carpeta asfáltica, los guardarrail flex beam, la demarcación, cartelería e iluminación”, habían informaron a Democracia desde Vialidad Nacional.





118 kilómetros inaugurados

El 10 de junio de 2016, se dio inicio a la obra de la autopista de Ruta 7, entre Junín y Chacabuco, perteneciente al proyecto Luján-Junín, a cargo de Vialidad Nacional.

Desde ese año, a la fecha, ya se habilitaron unos 118 kilómetros, de un total de 196 kilómetros proyectados. Cabe destacar que ese año, se había inaugurado el primer trazado de 32 kilómetros entre Luján y San Andrés de Giles, que había empezado a construirse a principios de la década de 2010.

En junio de 2019 fue habilitada la variante de San Andrés de Giles, un tramo de ocho kilómetros, entre los kilómetros 98 y 106, que evita atravesar por la Ciudad y la circunvalación.

Además, desde el 106, luego se abrió la doble vía hasta el ingreso a la localidad de Heavy (km. 126) con dirección al oeste bonaerense. En tanto, el 9 de diciembre de 2020 se inauguró el tramo completo entre Carmen de Areco y San Andrés de Giles. Se trata de un trayecto que solo tenía habilitados 20 kilómetros desde Giles hasta el ingreso a la localidad de Heavy, desde donde se sumaron los 16 kilómetros que restaban.

Por último, el 2 de junio de 2021, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, habilitó el tramo de 39,7 kilómetros, entre Junín y Chacabuco. Cuenta con tres distribuidores (O’Higgins, Membrillar y La Agraria), un puente sobre el río Salado, una pasarela para garantizar la seguridad de quienes se trasladan hacia una escuela ubicada sobre la ruta en cercanías a Junín (zona de la Agraria), otra a la altura del barrio Cerrito Colorado y una restante a la altura de la Escuela 35.





Travesía urbana en Junín

En noviembre del año pasado, la empresa que estaba a cargo de la obra de la travesía urbana de la Ruta 7, en Junín, retiró el obrador, situado a la vera del camino al Parque Natural Laguna de Gómez, frente a la Sociedad Rural.

“Armaron el obrador y se fueron a raíz de los anuncios. Esa obra no tenía anticipo y no se fue porque no cobró un anticipo, como se ha dicho. Las obras grandes no tienen anticipos financieros”, dijo la fuente consultada por este diario.

“Sucedió que, a partir de los anuncios de Milei, la empresa decidió dejar el obrador, el cual ya había armado frente a la Sociedad Rural. La empresa no va a poner la propia para después no cobrar”, confirmó.

Un cruce trágico

El cruce de las Ruta Nacional 7 con la Ruta Provincial 51 es un punto recurrente de accidentes, muchos de ellos gravísimos.

El más trágico fue el ocurrido el 24 de marzo de 2019, en el cual murieron nueve personas.

En el siniestro, tal como puntualizó Democracia, un camión Volvo de gran porte chocó contra una camioneta S-10 doble cabina en la que viajaban 15 personas y nueve murieron por el impacto.

Además, seis resultaron con heridas de gravedad. Fuentes del caso confirmaron que cinco de las víctimas fatales eran menores de edad.