Tenía 17 años, atajó un penal con el pecho, festejó y falleció en medio del encuentro

Ramón Ismael Coronel, alias "Piki", de 17 años, murió durante un partido de fútbol disputado en Colonia San Manuel, en la provincia de Santa Fe.

Coronel recibió la noche del martes un pelotazo en la zona del pecho cuando fue a atajar un penal. Sus compañeros contaron que el joven dio un par de pasos y festejó que había defendido el arco pero, segundos después, cayó al piso.

El hecho ocurrió en Colonia San Manuel, un pequeño pueblo distante a 50 kilómetros de la ciudad de Reconquista.

Alrededor de las 21.30 del martes, y en circunstancias en que se disputaba un partido como celebración en ocasión de la fiesta patronal del pueblo, sucedió el fatal e inesperado desenlace.

El encuentro de fútbol se debió definir desde el punto penal. Ramón Ismael Coronel (Piki), de 17 años, era el arquero de uno de los equipos, Unión Golondrina. En uno de los disparos Coronel recibió un pelotazo en la zona del pecho, segundos después, cayó al piso.

El joven arquero fue trasladado al Hospital Reconquista, desde donde, a las 23.30, se comunicó su deceso.

"Atajó feliz su penal, alcanzó a festejar y cayó", contó al portal Reconquista Hoy una prima de la joven víctima fatal, quien lamentó que en el lugar no había ninguna ambulancia, sí un médico, quien no pudo evitar el desenlace. El muchacho tuvo que ser trasladado en una camioneta hasta el hospital de Reconquista.

El director del hospital informó que el paciente había ingresado a la guardia en paro cardiorrespiratorio y que no respondió a la reanimación de acuerdo protocolo. No se determinó la causa de la muerte porque para eso deberían recurrir a una autopsia, la que nadie solicitó.

Los padres de Coronel, Mercedes Jara y Eduardo Coronel estaban en el lugar.

"Lo único que te puedo decir es que no entiendo por qué en el encuentro no había una ambulancia", expresó a Reconquista HOY el padre del joven.

La Liga Regional Norteña de Fútbol lamentó el fallecimiento del jugador de Unión de Golondrina en un comunicado y acompañó a la familia y al Club en el difícil momento.