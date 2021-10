¿Qué hacemos con la falta de trabajo?

Hace algunos días, en un medio capitalino, se publicó la noticia de que el Indec había informado que la tasa de desocupación bajó del 13,1% al 9,6% en el segundo trimestre de este año. Este porcentaje representa que unos 4,5 millones de personas tienen problemas para conseguir trabajo, situación que obviamente se vio agravada con la pandemia. Como en estos momentos parecería que con la vacunación masiva estamos saliendo de esta situación, la tasa de desocupados ha disminuido. No obstante, el hecho de que más de cuatro millones de personas se encuentren sin trabajo no deja de ser un hecho grave que, de no encontrar una solución a corto plazo, tendrá como consecuencia una mayor cantidad de pobres.

A mi criterio son tres los factores que impactan en esta situación y a los cuales se debe rápidamente dar una solución:

-Inversiones: no caben dudas de que la Argentina necesita el ingreso de inversiones productivas que permitan iniciar un proceso de desarrollo económico sostenido, pero para que esto ocurra el país necesita instrumentar un plan de incentivo a las inversiones que hoy no existe, se necesita un marco jurídico que permita a los inversores tener certeza a mediano y largo plazo en las decisiones que tomen. También un escenario macroeconómico con un marco de políticas orientadas al incentivo de las inversiones no poniendo cepos o decisiones que hagan perder credibilidad a los planes económicos del país que alejan a los inversores.

-Capacitación: hace unos días se conoció la noticia de que una importante terminal de autos había iniciado la búsqueda de doscientos operarios y que se encontró con el problema de que la mayoría no calificaba por su falta de capacitación (algunos sin el secundario completo). Este ejemplo nos está señalando que el grado de conocimientos necesarios para incorporarse al ámbito laboral se ha perdido y que debemos recuperar a todas aquellas personas que por distintos motivos dejaron el secundario e incentivarlos para comenzar alguna carrera terciaria que los capacite para un nuevo escenario laboral que requiere conocimientos en el ámbito de la tecnología; de otra forma seguirán sin posibilidades de inserción laboral.

-Reforma laboral: es necesaria una reforma laboral que reduzca el impacto en las empresas del costo laboral sobre todo en el sector Pymes y el incentivo a la incorporación de personal joven en su primer trabajo, con la posibilidad de implementar pasantías en el último año del secundario, sobre todo en las carreras técnicas. También, un plan inmediato para transferir personas que reciben planes sociales para incorporarlos al ámbito laboral.

Hemos pasado muchos años donde la Argentina perdió totalmente la cultura del trabajo, hoy muchos jóvenes no sienten la rutina de ocho horas todos los días, les cuesta incorporarse a una empresa que les exija compromiso o, como decíamos antes, que se pongan la camiseta.

El perfil laboral del futuro con fuerte acento en lo tecnológico encuentra a la Argentina muy mal parada, por lo que se necesita que se actúe muy rápidamente para poder comenzar un proceso de reconstrucción del trabajo, sin pérdida de tiempo.

Aldo García López

DNI 4974484