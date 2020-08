Casi la mitad de los votantes dijo que "no" teme contagiarse de coronavirus

Casi la mitad de los participantes en la encuesta semanal de Democracia, que se publica en el sitio web www.diariodemocracia.com y en los perfiles del diario en las redes sociales Facebook y Twitter, afirmó que no tiene miedo de contraer el virus del coronavirus.

En efecto, ante la pregunta: “¿Teme contagiarse de coronavirus?”, el 55 por ciento (728 votos) contestó que “sí”, pero otro porcentaje prácticamente igual de importante, el 45 por ciento (593 votos) respondió que “no”.

En total participaron del sondo virtual de este diario 1321 lectores.

Este panorama cobra especial dimensión en un momento crítico de la pandemia, y justo cuando vienen en franco crecimiento los contagios en el interior bonaerense, situación de la cual Junín y la región no está exenta.

En este contexto, como publicó ayer este diario en un informe especial, los distritos de la región apuran la apertura de centros de aislameinto para pacientes leves de coronavirus, una medida que apunta a descomprimir el sistena sanitario y la ocupación de camas y respiradores.

Mayor prevención

De hecho, esta semana las autoridades sanitarias, y el propio intendente Pablo Petrecca en la entrevista que concedió a este diario, alertaron sobre la necesidad de “extremar las medidas de prevención” del Covid-19.

“La toma de conciencia es clave”, advirtió el jefe comunal juninense.

“La situación de Junín no es muy diferente del resto de las ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires. Uno puede ver localidades de la región, mucho más pequeñas, y ciudades similares a Junín, todas tienen más casos. Sabíamos que en algún momento esto iba a pasar, somos una ciudad de 100 mil habitantes, con rutas nacionales con vínculos con el conurbano por la ruta 7 y el Gran Rosario por la ruta 188; tres cárceles; y un sistema sanitario muy importante en la región, con trabajadores esenciales que atienden casos de otras localidades, además de que el Hospital es regional y hemos tenido hasta pacientes de Henderson”, amplió.

“Sabíamos que con la apertura de las actividades económicas y, por ende, una mayor circulación, iban a crecer los contagios. Además de la extensión de la cuarentena y el agotamiento de una gran parte de la sociedad. Según nuestras encuestas, un 50 por ciento de la población quiere una cuarentena extrema y la otra mitad, no. Obviamente esto también tiene que ver con los medios de vida, si la persona tiene el ingreso garantizado o no. Nosotros seguimos buscando el equilibrio entre la salud y la economía, y cuidando las fuentes laborales, la economía de cada familia juninense”, afirmó.

Sondeo nacional

Ocho de cada diez personas temen contagiarse de Covid-19 pero a la vez admiten estar cansadas de la cuarentena, según lo reveló una encuesta de la Universidad de Belgrano.

Según los datos relevados entre el 4 y el 9 de agosto último, al 78% de los encuestados por el Centro de Opinión Pública (COPUB) de la UB le preocupa la posibilidad de contraer el virus.

"Los resultados indican que el humor, el apoyo y el optimismo de la gente siguen descendiendo respecto de las evaluaciones anteriores, tanto como continúan subiendo y se mantienen altas las preocupaciones sobre las cuestiones económicas", analizó Orlando D'Adamo, director del COPUB.

Agregó que en junio se hacía una evaluación de la gestión del Gobierno nacional como muy buena o buena sobre el Covid-19, lo que sumaba un 68%, pero en julio descendió al 53%, y en agosto siguió bajando hasta el 42%.

El impacto en la economía

Con respecto al impacto de la cuarentena sobre la economía, dijo que las opiniones "son cada vez más negativas", y que "el 98% opina que afecta mucho a la economía, y el 66% de las personas consultadas manifiesta que su situación económica empeoró".

El último relevamiento se hizo en una población de 450 personas, mitad hombres y mitad mujeres, mayores de 18 años, y en la Ciudad de Buenos Aires.