La importancia de cómo se llega al Consejo de la Magistratura de la Nación

El espacio de abogados y abogadas que me ha tocado representar en el Consejo de la Magistratura de la Nación, me postuló para la elección del 26 de Septiembre de 2014, junto al Dr. Carlos Malis, como una manifestación independiente, que no se correspondía con los oficialismos políticos de turno, ni nacionales, ni provinciales.

Contamos con el apoyo de colegas de todo el país, que tenían diferentes posiciones políticas.

Todos abrazamos una consigna: Trabajar por una Justicia Independiente y que seríamos el límite al poder de turno, en sus intenciones de interferir con esta independencia.

Ganamos una elección histórica y fuimos honrados con la representación de los abogados del interior del país.

El inicio de la gestión (2015), nos tocó estar en la minoría frente a las diversas cuestiones que se llevaron a votación.

Allí mantuvimos, conforme nuestras convicciones, posiciones firmes, aunque minoritarias.

En el año 2016, fuimos honrados con la Presidencia del Cuerpo; en el 2017 con la Vicepresidencia y el 2018, nuevamente con la Presidencia.

Nuestra gestión se basó en el trabajo colectivo y en la obtención de los consensos básicos, necesarios para el funcionamiento de un órgano constitucional de composición diversa y dinámica.

Tuvimos diferentes posiciones con relación a los representantes de los diversos estamentos; pero paulatinamente y en base al trabajo y al esfuerzo colectivo y la comprensión de la alta tarea institucional y constitucional que nos tocaba llevar adelante; se fueron conformando las mayorías necesarias para lograr un funcionamiento adecuado y poniendo por sobre todas las cosas, el bien común y la necesidad de dar respuestas ala sociedad.

Transcurridos los 4 años de gestión, los resultados permiten sostener que el órgano se encuentra en pleno y correcto funcionamiento y con una alta legitimación.

1. Se elevaron 309 ternas. Este hecho resulta histórico, en virtud de que en la anterior gestión solo se habían elevado 45 ternas, o sea que se acrecentaron los resultados en un 686%. Ello además fue un record en la historia del Consejo. En este año, que aún no ha culminado, se elevaron 164 ternas, también absoluto record.

2. Todos los concursos están en trámite: Este es otro hecho para destacar, ya que permitirá que el ritmo de elevación de ternas pueda seguir adelante y de esa manera, se podrán completar en un plazo razonable (estimo de dos años) la totalidad de las vacantes existentes.

3. Se realizaron 5 juicios políticos: En este período se realizaron 5 juicios políticos. Axel Lopez (Juez de ejecución penal Capital Federal/absuelto); Nestor Montezanti (Presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca/renunció en el curso del juicio político); Raúl Reynoso (Juez Federal Orán, Salta/ Renunció en el curso del

juicio político); José A. Charlin (Juez Federal de Santa Rosa La Pampa/renunció en el curso del juicio político); Eduardo Freiler (Camarista Federal Capital Federal/destituido).

4. Se aprobó un nuevo reglamento de compra y contrataciones. Esta cuestión que parece ser de menor importancia, no lo es. Este nuevo reglamento adaptó la normativa a las leyes y decretos vigentes, pero fundamentalmente hizo eje en la publicidad, mayores controles y transparencia, a los fines de eliminar toda posibilidad de manejos en las contrataciones del Consejo.

5. Habilitación de 10 nuevos Juzgados y Tribunales Orales: Que si bien el acto de habilitación es de la Corte Suprema, quién debe poner las condiciones edilicias y de crédito presupuestario para la habilitación es el Consejo y ello depende de los recursos y de una gestión eficiente. En este período se habilitaron los siguientes

juzgados federales: 1) Rawson; 2) Tartagal; 3) Venado Tuerto; 4) Moreno; 5) Goya; 6) Juzgado de ejecución penal 2; 7) Juzgado de ejecución penal 4; 8) Tribunal Oral Federal Salta; 9) Tribunal Oral Federal Rosario; 10) Tribunal Oral Federal Concepción del Uruguay. Reitero que esta función es de gran importancia, ya que pasa por dotar de la infraestructura edilicia, tecnológica y de recursos humanos para que un Tribunal pueda ser habilitado por la Corte.

6. Expediente totalmente digital en cuasas de reparación histórica. El Consejo desarrollo, trabajando en forma conjunta con dependencias de la Corte, el expediente totalmente digital en causas de reparación histórica y también se lo está implementando en ejecuciones fiscales. Esto elimina el papel, las actuaciones personales/físicas y acorta notablemente los plazos. Igual en materia de infraestructura tecnológica, comunicación y correcto funcionamiento del sistema de gestión informática es una de nuestras grandes falencias. También en conjunto con la Corte, se puso en marcha el sistema de notificaciones electrónicas y el pago

electrónico de la tasa de justicia.

7. Anillo de fibra óptica en el ámbito de la Capital Federal. Este es sin dudas un gran logro, y permite tener una conectividad plena en una parte importante de los juzgados y tribunales de la Capital Federal. La falta de conectividad y de recursos tecnológicos es un gran problema en el interior del país, que no se ha logrado

solucionar.

8. Acceso a la Información Pública. En este aspecto el desarrollo ha sido notable. Reglamentamos la ley y aprobamos los protocolos administrativos de reclamos o pedidos. Creamos la Unidad de Consejo Abierto y Participación Ciudadana. Creamos la Agencia de Acceso a la Información Pública y designamos por concurso a su

Director. Está en pleno funcionamiento. Mejoramos sustancialmente el procedimiento de acceso y consulta a las declaraciones juradaspatrimoniales de los magistrados y funcionarios. Participamos de la Alianza para el Gobierno Abierto.

9. Auditorías. En un cambio de criterio histórico y en base a la facultad legal de establecer mecanismos de control de gestión, se ordenaron las auditorías en materia de corrupción; narcotráfico; gestión del fuero laboral; sobornos trasnacionales y recientemente sobre el fuero Criminal y Correccional de la Capital Federal. Hoy está en

funcionamiento, con incorporación paulatina de datos, el portal de datos abiertos, auditorias.pjn.gov.ar, que permite a cualquier ciudadano del país acceder a los datos más relevantes de las auditorías.

10. Cumbre Judicial Iberoamericana y Programa “El PACTO”. El Consejo ha recuperado su participación en los espacios internacionales y particularmente en la Cumbre Judicial Iberoamericana, donde ha tenido una activa participación y así ha integrado Comisiones de altísima importancia como las de las 100 Reglas de Brasilia, logrando el documento de actualización de las Reglas; así como la realización de la Ronda de Talleres efectuada enBuenos Aires, en este mes de Noviembre. Ha sido seleccionado como punto focal en el Programa de la Unión Europea para la luchacontra el crimen organizado trasnacional, recibiendo asistencia técnica en diversos aspectos, entre ellos el de auditorías, que se corresponde con la inspección de magistrados en países europeos (España como Ejemplo). Las comisiones de trabajo conjunto fueron innumerables y los resultados muy importantes.

11. Escuela Judicial. La Escuela Judicial del Poder judicial de la Nación, a cargo del Consejo de la Magistratura; posee reconocimiento nacional e internacional. Es necesario ingresar a una etapa de expansión y desarrollo. En ese sentido se encuentra en análisis para su firma, un convenio con el Ministerio de Justicia para

la Cesión de dos inmuebles, más de 3500 metros cuadrados en el predio EX ESMA, para generar aulas, salas de videoconferencias, multimedia; y todas las dependencias de una Escuela Judicial que brinde formación a los aspirantes a magistrados y capacitación permanente a los que ya lo son, utilizando los recursos y métodos tradicionales y los que ofrecen las TICs.

Estos, pueden considerarse en términos genéricos, algunos de los logros más importantes del CMN.

En esta labor es dable reconocer la tarea conjunta con todos los Consejeros y Consejeras y la especial articulación con el Ministerio de Justicia y la Corte Suprema de Justicia y también el Congreso Nacional, como ocurrió con la ley de subrogaciones (objetivo común de la institucionalidad).

Por supuesto que el más importante y trascendente de los logros es un intangible que resulta imperceptible a la visión externa y es haber logrado normalizar su funcionamiento; recuperar la cultura del trabajo; ordenarlo y obtener los consensos básicos para construir los resultados que hoy se exhiben.

Entendemos que hemos honrado aquella histórica elección donde los abogados y abogadas de nuestro país confiaron en nosotros; en una opción independiente, plural, abierta y participativa; que supo desempeñarse con libertad de criterio, generando consensos básicos y con el fin último del bien común.

Estamos seguros de haber intentado un aporte a una mejor Justicia. Agradecemos el apoyo de todos los colegas de Junín y del país y en especial a nuestro Colegio de Abogados, que desde la elección misma, hasta el final del mandato, nos apoyó sin retaceos.

Misión Cumplida.