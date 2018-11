Ser o estar

La revolución digital ha logrado que hoy sea más simple encontrar información sobre productos y servicios, incluso compartir experiencias y puntos de vista con otras personas. Como consumidores, asumimos esos datos y opiniones como soporte para elaborar juicios de valor previos a la decisión de compra. Ante esta realidad, las empresas modificaron sus procesos comerciales. Se ha conformado entonces una conciencia sobre la importancia de “estar”. El punto sensible es que en muchos casos, se olvida un valor fundamental, la importancia de “ser” y sobre eso quiero hablarles.

Primero destacar que, si bien los hábitos cambian, la naturaleza humana sigue siendo la misma. Los comportamientos, motivaciones y la forma de consumo se sostiene sobre la base de la necesidad o el deseo. Ante esta situación, es vital comprender que los clientes deben conectar con una situación física de valor que sostenga la promesa digital.

Los discursos vacíos son fácilmente descubiertos y el rol de los empleados en la creación de la marca es fundamental, son ellos los embajadores de la propuesta. Alinearlos a las sensaciones que queremos transmitir a nuestros clientes será el primer paso para “ser”. Un enfoque auténtico y honesto, más aún teniendo en cuenta el aumento de la comunicación online y la creciente falta de credibilidad.

Son muchos los casos en nuestra ciudad donde se percibe una total desconexión entre el universo digital (promesa desde redes sociales) y la experiencia desde la atención, el producto o servicio. Ante esta situación, postulo una vez más a la marca por encima de todo. Un significado que define (o debería) un conjunto de valores que articula formas y comportamientos determinados.

La tecnología no es en absoluto enemiga de la humanización. Las acciones digitales no deben partir desde un pensamiento técnico que postule la mera presencia del “estar” como argumento fundamental sino que debemos darle lugar a la forma en como esa presencia será sostenida desde la realidad. Para eso, tenemos que integrar un conjunto de acciones, incluso antes de lanzar una campaña en redes. Ser o estar, esa es la cuestión y desde mi punto de vista si no “sos” nunca vas a “estar”.