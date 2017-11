Piden por suministro a un electrodependiente

Hace un año que Claudia Pederzoli realizó los trámites correspondientes en Eden para que la empresa reconociera que en su domicilio vivía su hija que es una joven electrodependiente. “Los primeros meses pagábamos $ 300 de luz aproximadamente, que era lo que habitualmente se pagaba todos los meses. Esto fue hasta el mes de mayo”, contó Claudia con la angustia propia de la historia que continúa relatando.

“En mayo voy a buscar la boleta a Eden porque no llegaba a mi domicilio y en ella me encuentro con un monto de $67. Pregunto a qué se debía eso y me dijeron que ya estaba adherida a la Ley de Electrodependiente y que a partir de ahí iba a abonar todos los meses esa cantidad que variaba poco”, relató Claudia.

Todo continuó con aparente normalidad hasta septiembre, cuando en su casa la sorprendió una boleta de electricidad por $2002.

Claudia realizó el reclamo en Eden y en la empresa le comunicaron que debeía esperar una semana para obtener una respuesta.

“Durante esa semana de espera me llega otra boleta de $1800, y cuando vuelvo a Eden en busca de la respuesta de la primera boleta excesiva y con este nuevo reclamo, no me dieron respuesta alguna. Por ello pido a uno de los empleados hablar con el Gerente, a lo que me contesta gritándome, qué pretendía que me solucionaran”.

Claudia se retiró de Eden y se dirigió a la Oficina de Defensa del consumidor para efectuar los reclamos pertinentes.

Mientras tanto, recibía constantes llamados de parte de Eden, que reclamaba las facturas vencidas, advirtiéndole que estaba en curso el aviso de corte. “Lo hacen sabiendo que eso no se puede porque mi hija es electrodependiente. Sin importarle la salud de la misma, la factura de octubre ya tiene aviso de corte”.