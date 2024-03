El ministro de Salud porteño dio un consejo clave sobre el uso de repelente

Con más de 200.000 casos y 79 personas fallecidas por dengue en la Argentina, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, dio algunas recomendaciones de cómo prevenir la picadura del mosquito Aedes aegypti.

En lo que respecta a las personas más propensas al contagio del dengue, el ministro dijo que “la mayor cantidad de contagios de dengue se da en el rango etario de entre 10 y 30 años”. “Probablemente, tenga mucho que ver con la vida social. Cuando hacés la tasa por grupo etario, encontrás que en el norte del país entre 20 y 40 años son los más contagiados”, puntualizó.

Por otra parte, mencionó que el mosquito no suele estar en el aire o en lugares abiertos y que se lo llama ‘mosquito mascota’ porque está en lugares muy protegidos, como en el trabajo o en la casa. “Suele estar por debajo del mueble de la mesa. Es cuando estás cenando y te pica el tobillo”, comentó y, al respecto, recomendó focalizar el uso de repelente en los tobillos y “ponerse en las zonas que no podés ver”. “Tengo mucha gente que sale a correr y se pone repelente. Ahí no te va a picar el mosquito que transmite la enfermedad, te va a picar otro tipo”, indicó.

Y completó: “Es un mosquito que no pica de noche, en la oscuridad. Es un mosquito que pica habitualmente a la mañana, entre el amanecer, media mañana o el atardecer. El horario tremendo es entre las cinco y las 21:00, es el horario donde él tiene la costumbre de volar y picar”.