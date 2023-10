La UCR eligió la neutralidad y se fractura Juntos por el Cambio

En el marco de una jornada agitada para Juntos por el Cambio, la UCR se diferenció de la postura de Patricia Bullrich y resolvió mantener la neutralidad en el balotaje. El partido centenario confirmó que no llamará a votar por Javier Milei (La Libertad Avanza) ni tampoco por Sergio Massa (Unión por la Patria), y acusó a la excandidata presidencial y al expresidente Mauricio Macri de romper la alianza con su decisión “unilateral” de apoyar al libertario.

La postura se discutió en una cumbre en el Comité Nacional del partido, en la calle Alsina al 1.700, mientras resonaban los ecos del explosivo anuncio de Bullrich sobre su apoyo a Milei en la segunda vuelta electoral. En conferencia de prensa, el titular de la UCR, Gerardo Morales, y el vicepresidente segundo del partido, Martín Lousteau, descargaron su enojo contra la exministra.

“Ni siquiera me llamó por teléfono para avisarme de su posición. Es de una gran irresponsabilidad lo que ha hecho Patricia. Ella no es quien para hablar en representación de los más de 6 millones de votantes que tuvimos. Yo la voté y lo que ella dijo no me interesa. Tanto Macri como Patricia son los grandes responsables de poner en riesgo a Juntos por el Cambio”, lamentó Morales después de leer un documento donde dieron a conocer su posición.