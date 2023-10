Tensión y nueva tregua entre Bullrich y Macri por Milei

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, y Mauricio Macri hablaron por teléfono este miércoles y bajaron la tensión luego de un cruce de declaraciones públicas.

Bullrich había criticado este miércoles por la mañana a Macri por declaraciones que el expresidente hizo el martes frente a estudiantes en el Universidad de Harvard.

“Estamos en el medio de una pelea electoral, no me parece que en este momento podamos discutir eso, porque justamente nuestra fortaleza en esta pelea electoral es nuestra capacidad parlamentaria. No es el momento para discutir esos temas. No es conveniente, Mauricio Macri, en este momento, decir una cosa así. Cuando nosotros tenemos un punto fundamental para nosotros, no es el momento para decir esto”, planteó la candidata en diálogo con radio Urbana Play.

La exministra agregó: “Me las peleo, estoy con todos los gobernadores, con todos los intendentes, con todos los diputados y senadores de nuestra fuerza que está trabajando absolutamente unida... discutiré con Macri por qué hace una definición de este tipo en un momento en el que nosotros estamos en una lucha diferente. Lo vi en un recorte de diario, no leí todo lo que dijo, lo voy a debatir hoy con él porque me parece algo inconveniente”.

Bullrich dijo eso en respuesta a declaraciones de Mauricio Macri que se dieron en un encuentro que tuvo este lunes con alumnos de la Universidad de Harvard, en los Estados Unidos, en una recorrida que está haciendo por el país norteamericano.

Allí, en inglés, dijo qué posición espera que asuma Juntos por el Cambio ante un eventual triunfo electoral del libertario: “Espero que nuestra coalición apoye cualquier reforma razonable en el Congreso”. Y pidió lo mismo de los libertarios, en caso inverso. Cuando un estudiante le preguntó si formaría parte de un hipotético gobierno de Milei, Macri confió en una victoria de Bullrich, aunque también tendió puentes con el candidato de La Libertad Avanza.

“Vamos a ganar las elecciones. Pero en caso de que eso no pase y gane él las elecciones, espero que nuestra coalición apoye cualquier reforma razonable en el Congreso para que Argentina deje atrás este sistema tramposo en el que estamos atrapados. Y como nosotros vamos a ganar, los liberales también nos van a ayudar a nosotros para aprobar los proyectos”, aseguró sobre lo que sucederá a partir de diciembre. Pero eso no fue todo, porque también marcó diferencias con el libertario. “Me gusta que haya otro partido luchando por las mismas ideas. Incluyen otras ideas extremas con las que no estoy de acuerdo, que no se aplican a la actualidad”, aclaró.

Después, de vuelta, remarcó cuál es su favoritismo para las elecciones 2023: “Espero que él ayude a Bullrich cuando esté a cargo de llevar adelante reformas grandes enfrentando a esa terrible fuerza a favor del status quo”.