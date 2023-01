Sentó a su hijo en el volante y lo hizo manejar a 100 kilómetros por hora

Una nueva imprudencia al volante se vivió ayer, cuando a través de un video quedó registrado cómo un papá sentó en el asiento del conductor a su hijo y lo hizo manejar por plena autopista. Según testigos, el vehículo alcanzó los 100 kilómetros por hora.

El inusitado episodio comenzó en la provincia de Buenos Aires, en Camino Negro, en la zona del partido de Lomas de Zamora. Desde ese lugar, un papá hizo manejar a su hijo junto a él por diferentes autopistas y carreteras.

A bordo de un BMW 320 negro, el hombre ubicó entre sus piernas a su hijo y a una velocidad de casi 100 km/h manejaron juntos a través de la autopista Ricchieri y la avenida General Paz. Con un video, el hecho cobró notoriedad en las redes sociales, donde miles de usuarios repudiaron la decisión del padre de arriesgar la vida de su hijo. En ese sentido, la persona que filmó lo acontecido explicó que pese a intentar detenerlo no hubo respuesta: “Vimos al chiquito manejando, bajé la ventana para decirle algo y no me dio bola”.

Las imágenes dan cuenta de cómo un hombre de musculosa blanca maneja con un pequeño sobre sus piernas, sin cinturón de seguridad y a alta velocidad, mientras otro joven acompañaba en el asiento contiguo.