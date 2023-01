Otra brutal golpiza a la salida de un boliche en Cañuelas

Mientras en el Tribunal Oral Criminal (TOC) 1 de Dolores se desarrolla el juicio contra los ocho rugbiers acusados de asesinar a Fernando Báez Sosa en enero de 2020, en las últimas horas salió a la luz la feroz golpiza que sufrió un adolescente el domingo por parte de una patota de al menos 10 integrantes, a la salida de un boliche de la localidad bonaerense de Cañuelas.

Demián Páez, un joven de 18 años que reside en Virrey del Pino, en el partido de La Matanza, aguardaba junto a dos amigos la llegada de un remis a metros del boliche Alcuba, donde habían pasado la noche. Las imágenes de una cámara de seguridad municipal instalada en la zona muestran el momento en el que un joven se dirige hacia Páez, vestido con remera y pantalón negros, y le propina un golpe de puño.

Ya, de espaldas, la víctima es empujada al piso por otro atacante. Al querer reincorporarse por sus propios medios, Demián vuelve a ser agredido por el mismo joven con una brutal patada que lo deja tendido en el piso, inmóvil.

Producto del cobarde ataque en patota, Demián quedó inconsciente y precisaba atención médica urgente. Afortunadamente, un vehículo apareció para trasladarlo al hospital Marzetti de Cañuelas. Sin embargo, los médicos de guardia se negaron a atenderlo. “Me llevaron hasta el hospital pero no me atendieron. Me dejaron ahí hasta que quede un toque consciente y apenas pude caminar ya me soltaron. Dijeron que estaban cansados de atender a chicos que salían borrachos y de pelearse. Yo había llegado inconsciente al hospital ese”, relató hoy Demián, en diálogo con el canal de noticias TN, acompañado por sus amigos Brad y Lucía.

Al regresar a su casa, Cinthia, su madre, observó las graves secuelas que tenía su hijo por el ataque en patota y se lo llevó directamente al hospital Balestrini de Ciudad Evita, donde recibió las curaciones correspondientes y fue sometido a distintos estudios de rigor para descartar lesiones de gravedad.

“Cuando llegó a casa lo llevé enseguida al Hospital Ballestrini, le hicieron estudios y una resonancia, que por suerte dio bien. Ahora va a tener que ir a un odontólogo, porque de las trompadas que le dieron perdió dos dientes y le partieron otros”, contó la mujer a InfoCañuelas.

Durante la entrevista con TN, Cinthia aseguró que el grupo de agresores tiene antecedentes violentos en el mismo lugar donde fue atacado su hijo Demián. “Antes de pegarles a ellos, habían agredido a otros chicos también. Otro chico dijo que los mismos atacantes le habían pegado. Le podría haber pasado lo mismo que a Fernando (Báez Sosa)”, lamentó la mujer.

Ahora la premisa es conseguir información precisa para dar con los atacantes, de quienes aún no hay mayores precisiones.