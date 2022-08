En septiembre el aumento en jubilaciones será de al menos un 15,3%

Aún falta que se conozcan algunas variables que integran la fórmula de movilidad. Con las que sí se conocen – salarios formales y recaudación tributaria-- el aumento trimestral de las jubilaciones, pensiones y demás prestaciones sociales, como AUH, que debe regir a partir de septiembre tiene un piso del 15,3 %.

Los datos son del abogado previsionalista Guillermo Jáuregui, sobre la base de las variables ya difundidas de la fórmula previsional. Las variables que aun no se conocen son el índice de salarios del Indec, que se difunde el próximo miércoles 10, y la evolución del padrón de beneficiarios del sistema previsional. Una vez que se difundan, se estima que podría subir el aumento hasta un punto más.

Este incremento comprende a 17 millones de personas porque incluye también las Asignaciones Familiares, la Asignación Universal por Hijo (AUH), pensiones no contributivas y Puam (pensión universal al adulto mayor). Y debe aplicarse a partir del 1 de septiembre hasta el 30 de noviembre, señalaba ayer un informe de Ismael Bermúdez en Clarin.

Este aumento no incluye a los jubilados y pensionados de regímenes especiales, como docentes, docentes universitarios, Luz y Fuerza, Poder Judicial, que disponen de índices propios. Por su parte, la fórmula de movilidad no tiene una garantía que asegure que el aumento previsional no puede ser menor a la suba de los precios. Con el 15,3 %, el haber mínimo de $37.525 subiría a $43.266. La Puam de $ 30.020 aumentaría a 34.613. Las pensiones no contributivas de $26.267 a $30.285. Y el haber máximo de $252.507 a $291.140.