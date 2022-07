El presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, aclaró que "no están dadas las condiciones para un proceso hiperinflacionario" y descartó de plano que exista un atraso cambiario. "No tengo miedo a una hiperinflación porque no están dadas las condiciones para ese proceso. Tenemos un tipo de cambio competitivo y no hay ninguna razón para que el tipo de cambio acompañe a los tipos de cambio paralelos. Estamos con un nivel de exportaciones muy importante", sostuvo el titular de la entidad monetaria.

"Venimos de una crisis inesperada que fue la pandemia, de una segunda ronda de crisis que es la guerra en Ucrania y afrontamos los problemas que ya traía la Argentina, que venía con índices de inflación del orden del 50% y pérdida del empleo", analizó Pesce.

En esa línea, recordó que el conflicto bélico aumentó los precios de los combustibles y de esa manera el Gobierno se vio obligado a importar energía por cerca de 2 mil millones de dólares.