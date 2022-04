“Milei podría llegar a ser Presidente”

Tras la decisión de Juntos por el Cambio de no sumar al liberal Javier Milei, la líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, advirtió que el economista y diputado nacional "podría llegar a ser Presidente" en 2023. "Milei sacó el 17% (en referencia a las últimas elecciones legislativas) y, sin dudas, puede sacar más. Podría llegar a ser Presidente", afirmó la chaqueña.

La ex diputada nacional alertó que un eventual triunfo del referente de La Libertad Avanza "no es la salida a una democracia liberal republicana, con garantía de derechos para todos", sino que configuraría "el nacimiento de un autoritarismo de masas que elimine a muchos y, en especial, que elimine a los que votaron, que son los pobres". En la misma línea, la dirigente opositora sostuvo que personajes como Milei emergen ante situaciones de hastío en la sociedad. "Hubo muchos con igual discurso que terminaron con terribles dictaduras en Europa", definió. Y continuó: "Me asusta la cara de Milei, no la vi nunca así. Me asustó esa cara en la pantalla". Tras las críticas, Carrió aseguró que no se trata de una cuestión personal, sino política. "Si mañana deja de estar, va a haber otro Milei. Entonces la cuestión no es personal. No tengo nada contra él", aclaró.