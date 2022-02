Santa Cruz impone clases virtuales a alumnos sin ninguna dosis de vacuna

Luego de que circulara la versión de que los chicos no vacunados no podrían retomar las clases en la provincia de Santa Cruz, desde el Consejo Provincial de Educación remarcaron que “la vacunación no es obligatoria”.

De todos modos, se dispusieron ayer dos resoluciones. Una de ellas establece que “los estudiantes de todos los niveles y modalidades del sistema educativo de Gestión Pública y Gestión Privada deberán contar con el inicio del esquema de vacunación contra el virus Sars-Co V-2, a partir del inicio del ciclo lectivo 2022”. Desde el Gobierno de Santa Cruz agregaron que “los estudiantes que no cuenten con este esquema de vacunación tendrán clases virtuales, aulas híbridas o se implementarán estrategias pedagógicas alternativas”. En tanto, la otra resolución dispone que “los docentes que decidan no vacunarse, para poder dar clases en las instituciones educativas y estar al frente de los estudiantes, deberán presentar una declaración jurada y el test de hisopado negativo semanalmente”. María Cecilia Velázquez, presidenta del Consejo Provincial de Educación de Santa Cruz, aseguró: “Así como respetamos el derecho a no vacunarse, se debe respetar el derecho de los que se vacunaron a no contagiarse”. De cara a la vuelta a clases, desde la Red de Familias y Padres Organizados por la Educación venían insistiendo en que la vacuna contra el Covid “no puede ser una condición para acceder a la escuela, ni un criterio de trato diferenciado entre la población escolar”.